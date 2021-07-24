Скандальные кровати, жара и магазины в деревне. Олимпийский комитет Эстонии ответил на вопросы читателей(3)
Насколько большая олимпийская деревня?
Очень большая. На 44 гектарах расположено 3800 квартиры и в идеале они вмещают 11000 спортсменов. Так же столовая, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Где можно будет посмотреть полную трансляцию конного спорта?
Полную трансляцию можно увидеть на Eurosport и Olympic channel. В разных странах разные возможности.
Когда выступает пловчиха Энели Евимова?
Первый открывающий старт Энели на Олимпиаде состоится 25-го июля, в час дня. Дистанция 100м брассом. (Энели Ефимова — самая молодая спортсменка Эстонской сборной — прим.RusDelfi)
Как вы стали сотрудничать с Японским городом Саку?
Японский город Саку (там наши Олимпийцы находились в лагере перед тем, как отправиться в Олимпийскую деревню — прим. RusDelfi), начиная с 2007 года является т.н. дружественным городом с нашим Эстонским городом с одноименным названием. За прошедшие годы шло тесное сотрудничество в областях культуры, экономики и пр.
В 2019 они предложили нашим спортсменам устроить лагерь для акклиматизации перед тем, как отправиться непосредственно в Токио. Мы заключили Договор о благих намерениях и здесь мы теперь и находимся. Arigato! (яп.”спасибо” — прим.RusDelfi)
Какие на самом деле уже печально известные кровати?
Скажем так, требуется привыкнуть, но потом вполне удобно. Можно даже вытащить матрас и выбрать себе подходящую мягкость. Да, они из картона, но если бы не было видно материала, из которого создана конструкция, то мы бы и не поняли.
Сколько спортсменов в сборной Эстонии?
В сборной Эстонии 34 спортсмена и, конечно же, одна лошадь.
Как лошадь переправляли в Токио?
Сначала лошадь отвезли в специальной для этого машине в Германию. Там она должна была находиться в карантине. Спустя 7 дней лошадь перевезли в Голландию и оттуда в специальном контейнере она отправилась в Японию в чартерном самолете. Перелет длился 13 часов.
Есть ли в Олимпийской деревне какие-то интересные магазины, которые создают ощущение, что ты в Японии?
В Олимпийской деревне множество интересных мест. Например Village plaza, где находятся сувенирный магазин(nännipood), салон красоты, маленький супермаркет, Самсунг кескус, банк, почтовая контора и много чего ещё.
Долго ли добираться до объектов? Какой находится ближе, какой дальше всего?
По нашим подсчетам ближе всего находятся теннисные корты. Дальше всего марафонская трасса — до неё нужно лететь на самолёте.
Что эстонские спортсмены и мед.персонал делают, чтобы не произошло, как с российской лучницей, которая получила тепловой удар?
В качестве ответа Олимпийский комитет показывает видео с уже известным лайфхаком, о котором мы писали ранее. На примере гребцов демонстрируют, как в специальные кармашки на спине и на груди закладывается лёд. (Делают ли так же спортсменам других дисциплин — остаётся неясным — прим.Rus.Delfi)