Скандальные кровати, жара и магазины в деревне. Олимпийский комитет Эстонии ответил на вопросы читателей

Насколько большая олимпийская деревня?

Очень большая. На 44 гектарах расположено 3800 квартиры и в идеале они вмещают 11000 спортсменов. Так же столовая, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Где можно будет посмотреть полную трансляцию конного спорта?

Полную трансляцию можно увидеть на Eurosport и Olympic channel. В разных странах разные возможности.

Когда выступает пловчиха Энели Евимова?

Первый открывающий старт Энели на Олимпиаде состоится 25-го июля, в час дня. Дистанция 100м брассом. (Энели Ефимова — самая молодая спортсменка Эстонской сборной — прим.RusDelfi)

Как вы стали сотрудничать с Японским городом Саку?

Японский город Саку (там наши Олимпийцы находились в лагере перед тем, как отправиться в Олимпийскую деревню — прим. RusDelfi), начиная с 2007 года является т.н. дружественным городом с нашим Эстонским городом с одноименным названием. За прошедшие годы шло тесное сотрудничество в областях культуры, экономики и пр.

В 2019 они предложили нашим спортсменам устроить лагерь для акклиматизации перед тем, как отправиться непосредственно в Токио. Мы заключили Договор о благих намерениях и здесь мы теперь и находимся. Arigato! (яп.”спасибо” — прим.RusDelfi)

Какие на самом деле уже печально известные кровати?

Скажем так, требуется привыкнуть, но потом вполне удобно. Можно даже вытащить матрас и выбрать себе подходящую мягкость. Да, они из картона, но если бы не было видно материала, из которого создана конструкция, то мы бы и не поняли.

Сколько спортсменов в сборной Эстонии?

В сборной Эстонии 34 спортсмена и, конечно же, одна лошадь.

Как лошадь переправляли в Токио?

Сначала лошадь отвезли в специальной для этого машине в Германию. Там она должна была находиться в карантине. Спустя 7 дней лошадь перевезли в Голландию и оттуда в специальном контейнере она отправилась в Японию в чартерном самолете. Перелет длился 13 часов.

Есть ли в Олимпийской деревне какие-то интересные магазины, которые создают ощущение, что ты в Японии?