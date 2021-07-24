24.07.2021, 10:16
Департамент здоровья: за сутки добавилось 106 зараженных(12)
Foto: Anni Õnneleid
За минувшие сутки в Эстонии выявили 106 зараженных коронавирусом, или 3.4% от общего количества тестов.
Больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где выявили 26 человек с коронавирусом. Из них 23 в Таллинне. В Пярнумаа добавилось 22 случая, в Тартумаа 18, Ида-Вирумаа 12, Валгамаа и Пылвамаа 4.
Показатель кумулятивной заболеваемости за 14 дней на 100 000 человек равен 68.6.
В больничном лечении нуждается 21 человек. Средний возраст пациентов 62 года.