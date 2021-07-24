Департамент здоровья: за сутки добавилось 106 зараженных

Больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где выявили 26 человек с коронавирусом. Из них 23 в Таллинне. В Пярнумаа добавилось 22 случая, в Тартумаа 18, Ида-Вирумаа 12, Валгамаа и Пылвамаа 4.