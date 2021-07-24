Россия требует, чтобы на Олимпиаде Крым относили к составу РФ

"В связи с опубликованным на сайте Олимпиады — 2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами🇷🇺