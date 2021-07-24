24.07.2021, 11:09
Россия требует, чтобы на Олимпиаде Крым относили к составу РФ
Foto: Andres Putting
Посольство России в Японии, где сейчас проходят Олимпийские игры 2020, не довольно картой Олимпиады.
"В связи с опубликованным на сайте Олимпиады — 2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами🇷🇺
Таким образом, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт.
Исходим из того, что МОК и Оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", — написало посольство в Facebook.