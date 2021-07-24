Скандал в финской полиции: сотрудников уволили за поддержку украинского батальона "Азов"(79)
Полиция Восточной Уусимаа отстранила от работы уже третьего полицейского, которого подозревали в связях с праворадикальными кругами. Его имя всплыло во время расследования деятельности целой группы с правыми взглядами, которые обсуждали массовые убийства и должностные преступления.
По данным Yle, подозреваемыми проходят пять полицейских, один охранник полицейского участка и еще семь человек. Полицейские работают или работали в Хельсинки, Восточной Уусимаа и Центральной Финляндии. Двое столичных полицейских уже были уволены ранее.
Третий уволенный, старший констебль полиции Восточной Уусимаа, в 2018 году по просьбе одного из членов созданной в WhatsApp группы без основания проверил данные человека в полицейском регистре и передал их просившему. Человек, которого надо было найти в регистре, снимал члена Вотсапп-группы и его машину перед полицейским участком.
Уволенный констебль считает, что основание у него было. В ходе допроса он сообщил, что в то время была волна краж со взломом у владельцев оружия. Поскольку член Вотсап-группы шел в полицию по вопросу ношения оружия, возникли подозрения, что снимавший его планирует проникнуть к нему домой.
Прокурор в итоге не стал предъявлять констеблю обвинений по этому эпизоду, но признал, что поступок был непродуманным. Полицейский регистр можно использовать только для выполнения непосредственных служебных заданий.
И хотя обвинения не были предъявлены, полиция Восточной Уусимаа сочла проступок констебля очень серьезным. По мнению начальства, это подорвало доверие к тому, что полицейские выполняют свою работу должным образом. У человека, данные которого проверял констебль, не было записей в криминальном регистре. Полиция также попросила прокуратуру еще раз рассмотреть вопрос о предъявлении обвинений уволенному.
Согласно материалам предварительного расследования, в ноябре 2018 года в Востап-группе активно обсуждалась Украина и действующий на востоке страны добровольческий батальон ”Азов”, который считается ультранационалистическим. Батальон приван помогать украинским военным в борьбе против сепаратистов.
Уволенный полицейский рассказывал, что знаком с финским мужчиной, у которого есть связи с украинцами. Финн собирался поехать помогать своим украинским друзьям, пострадавшим от аннексии Крыма. Констебль захотел помочь ему и дал свой оптический прицел.
– Я хотел поддержать не деятельность ”Азова”, а просто друга, оказавшегося в сложной ситуации, — сказал на допросе констебль.
Полиция же заключила, что на основании переписки уволенный координировал сбор денег и вещей для членов батальона. 14 декабря 2018 года он отправил следующие личные сообщения члену Вотсап-группы:
Привет. Не буду писать это в группу, потому что не всем нравится. Но я собираю помощь для Украины, для добровольцев. Сам я отдал свой прицел Vortex Viper PST. У них не хватает многого, в первую очередь оптики, биноклей ночного видения и т. д. Деньги тоже лишними не будут.
Как думаешь, ты и твой приятель сможете что-нибудь передать? Все будет доставлено с гарантией 100%, никаких провизий, оплаты доставки и тому подобного.
Да, и тссс. Обо мне нигде не упоминать. Я только занимаюсь сбором и доставкой.
На допросе констебль заявил, что сбор так и не удался. Несмотря на это, полиция посчитала, что поддержка стороны военного конфликта не соответствует этике поведения полицейского.