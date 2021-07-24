ВИДЕО | В Австралии противники коронавируса столкнулись с полицией

Сегодня в крупнейших городах Австралии прошли протесты против новых ковидных ограничений. В ситуацию пришлось вмешаться полиции, нескольких демонстрантов задержали.

В Сиднее сейчас действует запрет на выход из дома без особой причины. Но некоторые не согласные с решением правительства.



В некоторых регионах зафиксировали всплеск заболеваемости. Государство хочет продлить ограничения и после 30 июля.

В штате Виктория активисты собрались возле здания парламента.

Еще один повод для критики — темп вакцинации. Только 11% жителей вакцинированы.