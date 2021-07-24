24.07.2021, 09:34
ВИДЕО | В Австралии противники коронавируса столкнулись с полицией(6)
Mick Tsikas/AP/Scanpix
Жители также недовольны и тем, что правительство заполучило недостаточно вакцин для местных жителей.
Сегодня в крупнейших городах Австралии прошли протесты против новых ковидных ограничений. В ситуацию пришлось вмешаться полиции, нескольких демонстрантов задержали.
В Сиднее сейчас действует запрет на выход из дома без особой причины. Но некоторые не согласные с решением правительства.
В некоторых регионах зафиксировали всплеск заболеваемости. Государство хочет продлить ограничения и после 30 июля.
В штате Виктория активисты собрались возле здания парламента.
Еще один повод для критики — темп вакцинации. Только 11% жителей вакцинированы.