24.07.2021, 08:17
Анетт Контавейт не справилась с греческой теннисисткой(6)
Фото: Scanpix
Лидер эстонского тенниса проиграла первый же матч на Олимпиаде - 5:7, 2:6
Мария Саккари выше Анетт в рейтинге и похоже лучше приспособилась к непростым условиям Токио - жаркая погода и высокая влажность вносят свои коррективы в подготовку спортсменов.
Гречанка лучше подавала и уверенней чувствовала себя в розыгрышах. Если в первом сете еще была борьба, то во втором преимущество Саккари было подавляющим.
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