ОИ-2020 | Лехис — в полуфинале! Беляева и Кирпу выбыли

В 4.25 по Таллинну Эрика Кирпу встретилась с опытнейшей американкой Келли Херли (бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в командном фехтовании), и до последних секунд поединка вела. Однако при счете 14:13 эстонская спортсменка сначала позволила сопернице сравнять счет, а потом пропустила решающий укол в овертайме.

А вот Юлия Беляева уверенно разобралась с чемпионкой Европы 2019 года, француженкой Каролин Витали — 15:5. Завладев преимуществом с самого начала боя, наша спортсменка так и не отдала его, уверенно выйдя в следующий раунд.

Поддержала ее почин и Катрина Лехис — во встрече с вице-чемпионкой мира 2017 года Евой Тржебинской из Польши хоть и понадобился овертайм, но он остался за нашей шпажисткой — 11:10 и Катрина выходит в следующий раунд.

Бой 1/8 сложился для Юлии Беляевой нервно только в самом начале. Ее соперница, хозяйка Нозоми Сато, повела 3-2. Но наша шпажистка быстро взяла инициативу в свои руки, нанеся несколько точных уколов и уверенно выиграв 15-10. Катрина Лехис также без проблем прошла в 1/4, победив итальянку Мару Наваррию с тем же счетом, что и Беляева у своей соперницы — 15:10.

В 1/4 финала соперницы у наших шпажисток были очень серьезные. Юлия встретилась с одной из фавориток турнира шпажисток, опытной румынкой Аной-Марией Попеску, многократной призеркой чемпионатов мира и Олимпийской чемпионкой в командной шпаге. Попеску в итоге сполна оправдала столько высокий номер посева (2) — победа над Юлией 15:8

Соперницей Катрины стала итальянка Розелла Фьяминго — серебряный призер Олимпиады в Рио. Но бой получился "в одну калитку". Наша шпажистка сразу взяла инициативу, провела две успешные атаки, заставила итальянку занервничать. Фьяминго даже получила желтую карточку — настолько у нее ничего не получалось. В итоге — уверенная победа Катрины 15:7 и она в полуфинале, где встретится с обидчицей Юлии Беляевой, румынкой Аной-Марией Попеску.

Вторую полуфинальную пару составили россиянка Айзанат Муртазаева и китаянка Ивень Сунь. Болеем за эстоно-российский финал?