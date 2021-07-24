ОИ-2020 | Кирпу проиграла американке, Лехис и Беляева вышли во второй круг

В 4.25 по Таллинну Эрика Кирпу встретилась с опытнейшей американкой Келли Херли (бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в командном фехтовании), и до последних секунд поединка вела. Однако при счете 14:13 эстонская спортсменка сначала позволила сопернице сравнять счет, а потом пропустила решающий укол в овертайме.

А вот Юлия Беляева уверенно разобралась с чемпионкой Европы 2019 года, француженкой Каролин Витали — 15:5. Завладев преимуществом с самого начала боя, наша спортсменка так и не отдала его, уверенно выйдя в следующий раунд.

Поддержала ее почин и Катрина Лехис - во встрече с вице-чемпионкой мира 2017 года Евой Тржебинской из Польши хоть и понадобился овертайм, но он остался за нашей шпажисткой - 11:10 и Катрина выходит в следующий раунд.

В 1/16 финала Беляева встретится с японкой Сато Нозоми, а Лехис - с итальянкой Марой Наварриа.

Расписание

Раунды

03:00 — женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/32 Финала

03:55 — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/32 Финала

04:50 — женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/16 Финала

05:45 — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/16 Финала

06:40 — женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/8 Финала

07:35 — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/8 Финала

08:30 — женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала

09:25 — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала

12:00 — женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала

12:45 — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала

Медали

13:30 — женщины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

14:15 — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

15:00 — женщины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал

15:45 — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал