23.07.2021, 22:07
Василий Уткин: назначение Карпина в сборную считаю ошибкой. Совмещение недопустимо(18)
Фото: скриншот c сайта ru.sputnik-news.ee
Блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Валерия Карпина тренером сборной России.
”Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов.
И работа в сборной ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени.
Совмещение недопустимо. Не так это надо делать”, — написал Уткин в телеграм-канале.
Напомним, Карпин будет совмещать работу в сборной и ”Ростове”.