Василий Уткин: назначение Карпина в сборную считаю ошибкой. Совмещение недопустимо

”Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов.

И работа в сборной ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени.