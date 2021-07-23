23.07.2021, 22:00
Зеленский ввел санкции против Wildberries и самой богатой женщины России(3)
Foto: Stefanie Loos/ Pool via REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому вводятся экономические санкции против ряда компаний, в том числе Wildberries.
Так, в списке оказались:
- Wildberries (украинское, российское, польское, армянское, белорусское, киргизское, казахстанское подразделения)
- некоммерческая организация ”Центр официального представительства Донецкой народной республики во Франции”
- некоммерческая организация ”Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции”
- некоммерческая организация ”Ассоциация Франция — Крым”
Персональные санкции введены в том числе против владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее супруга Владислава Бакальчука. Бакальчук — самая богатая женщина России cогласно рейтингу Forbes, ее состояние оценивается в $13,1 млрд.