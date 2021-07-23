Новости Эстонии
23.07.2021, 21:47

Предприятия пытаются подарками привлечь людей вакцинироваться

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Eakad on end usinalt vaktsineerinud, nüüd on noorte kord samasugust aktiivsust üles näidata.
Eakad on end usinalt vaktsineerinud, nüüd on noorte kord samasugust aktiivsust üles näidata.
Foto: Taavi Sepp
Чтобы ускорить вакцинацию, темп которой в последнее время несколько замедлился, несколько эстонских предприятий предлагают подарки тем, кто в ближайшее время решит сделать прививку. Предприниматели надеются, что благодаря массовой вакцинации этой осенью удастся избежать закрытия Эстонии, передает RusERR.

Получить вакцину от коронавируса уже можно на рынке, в пятницу и субботу в Таллинне работает пункт вакцинации на фабрике изобретений Proto. Идея открыть там пункт вакцинации принадлежала самому центру Proto, а Министерству социальных дел помогло найти медиков.

"Я думаю, что это вопрос не только государства. Думаю, это касается всех нас. Эти ограничения и закрытия затрагивают всех, так что нельзя просто смотреть на государство, нужно сотрудничать", — сказал руководитель Proto Отт Сарапуу.

Proto даст каждому получившему вакцину семейный билет на несколько десятков евро, что, по оценкам, обойдется компании в 10 000 евро. По словам Сарапуу, это небольшая сумма по сравнению с ущербом, который возникает, когда из-за коронавируса все закрыто.

На судах Tallink уже вакцинировано около 1000 человек, и в ближайшие недели компания вручит каждому, получившему вакцину на борту паромов Tallink, подарочную карточку на мини-круиз.

О вакцинах помнят не только те, кому снова грозит быть временно закрытыми с приходом третьей волны. Так, торговая сеть Selver выпустила 1000 подарочных карт, которые распространяются в Ласнамяэ и Ида-Вирумаа.

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