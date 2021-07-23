Бизнес-день Station Narva будет посвящен трендам креативной экономики и новым бизнес-моделям

Проходящий с утра до вечера пятницы, 6 августа бизнес-день в креативном инкубаторе OBJEKT, расположенном в нарвском комплексе Linda 2, будет посвящен креативным бизнес-моделям в контексте справедливого перехода в Ида-Вирумаа, включая продажу творчества и предоставление услуг, направления отраслевого образования, сотрудничество между разными секторами и влияние на экономику культурных мероприятий.

Перед началом основной программы в сером зале OBJEKT состоится открытие выставки современной черно-белой фотографии, которую курирует силламяэский художник Эдуард Зеньчик. В главном зале в 11 часов утра основательница творческого инкубатора OBJEKT Яна Будковская и главный организатор Station Narva Хелен Сильдна откроют бизнес-день приветственными речами.

В ходе обсуждения будут рассмотрены новые тенденции креативной экономики и бизнес-модели, в том числе роль женщин-предпринимателей. В дискуссии примет участие основатель директор PÖFF Тийна Локк-Трамберг, которую издание Variety в прошлом году включило в свой список из 50 наиболее влиятельных женщин глобальной творческой индустрии, а также Лийна Лаас — партнер-основатель венчурного фонда The Better Fund, поддерживающего гендерное равенство в отрасли стартапов.

Следующая дискуссия затронет сотрудничество между разными отраслями и совместный рост. В ней примут участие Сигрид Оявеэ, руководитель производства нового э-самоката CoModule, Юко-Март Кылар, директор Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, и Яанус Микк, генеральный директор OÜ Narva Gate, которое координирует план развития Кренгольма, утвержденного недавно в качестве национально значимого культурного сооружения.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирноваи композитор и продюсер, работающий на японском рекламном рынке, Сандер Мёльдер, примут участие в дискуссии об успешном брендинге и продвижении на международные рынки.