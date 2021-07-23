Эстонские военные завершили подготовку к зарубежной миссии в Мали

”В результате длительного слаживания взвод получил знания и навыки, необходимые для выполнения тех основных задач, с которыми ему придется столкнуться в Мали”, — сказал командир взвода BKN-10 Estpla младший лейтенант Таави Таммару.

Кульминацией подготовки стали итоговые учения SLEIPNIR 10, сценарий которых был максимально приближен к тем задачам, которые предстоит выполнять подразделению в Мали. Взвод отработал развертывание наблюдательных постов, патрулирование местности и действия в составе сил быстрого реагирования.

В промежутке с 12 по 23 июля эстонский взвод проводил совместные тренировки с подразделением Франции, являющегося частью боевой группы НАТО в Эстонии. Военные двух стран обменялись опытом в вопросах зачистки коммуникаций, обнаружения и деактивации импровизированных взрывных устройств, патрулирования и так далее.

В сентябре пехотный взвод BKN-10 Estpla будет переброшен в Мали для участия в миссии ”Бархан”. На данный момент в африканской республике размещено другое эстонское подразделение — BKN-9 Estpla, чья смена началась в мае этого года.

Организованная вооруженными силами Франции операция ”Бархан” проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах и контрабандистов, переправляющих в Европу беженцев. Своим участием в миссии Эстони подтверждает свою готовность вносить посильный вклад в обеспечение европейской безопасности.

Эстонский контингент расквартирован на побережье реки Нигер в городе Гао на французской военной базе — здесь служит около полутора тысяч человек из разных стран. В рамках операции ”Бархан” эстонские военнослужащие заняты патрулированием города и окрестностей, защитой базы и дежурством в качестве отряда быстрого реагирования.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.