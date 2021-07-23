23.07.2021, 19:25
СПИСОК | Смотрите, где на предстоящих выходных в Эстонии можно сделать прививку от коронавируса без предварительной регистрации
Foto: Argo Ingver
В Эстонии продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В дополнение к государственной э-регистратуре www.digilugu.ee время можно также забронировать, позвонив на государственный информационный номер 1247, который работает семь дней в неделю с 8:00 до 20:00.
Информация на сайте www.vaktsineeri.ee обновляется ежедневно.
На предстоящих выходных по всей Эстонии будут работать пункты вакцинации, куда можно прийти без предварительной записи.
Ида-Вирумаа
- 24.07. с 10:00 до 13:00 Ида-Вируская центральная больница будет вакцинировать без предварительной записи в Кохтла-Ярве, в Центре Vironia (Ярвекюла теэ, 50). Используется вакцина Janssen.
- 24.07 с 12 до 15.00 на Летных днях Йыхви пройдет консультирование на тему вакцинации. Все желающие смогут пройти вакцинацию в расположенном поблизости Доме здоровья Ахтме (ул. Илмаяама, 14, Кохтла-Ярве). Предлагается вакцина Pfizer, вакцинацию проводит Ида-Вируская центральная больница.
- 27.07 с 9 до 15.00 в Медицинском центре Кивиыли, ул. Кескпуйэстеэ, 36. Предлагается вакцина Moderna, вакцинацию проводит Ида-Вируская центральная больница.
- Каждый четверг с 16 до 19.00 можно пройти вакцинацию как без предварительной записи, так и по записи в торговом центре Fama в Нарве, по адресу пер. Фама, 10. Предлагаются вакцины Pfizer и Janssen, вакцинацию проводит Silmarõõm S.
- По рабочим дням с 11 до 19.00 в доме культуры ”Ругодив” в Нарве (ул. Пушкина, 8). Предлагается вакцина Pfizer, вакцинацию проводит Нарвская больница.
Ляэне-Вирумаа
- 24.07 с 18 до 20.00 на фестивале Rakvere Funkfest, который пройдет на певческой сцене Раквере. Предлагаются вакцины Pfizer и Moderna, вакцинацию проводит Silmarõõm S.
- 31.07 и 1.08 вакцинационный автобус сделает остановку на Хуторских днях Янеда в усадьбе Янеда, возле ресторана Musta Täku Tall (Pfizer, Janssen. Вакцинацию проводит Вильяндиская больница). Вакцинация проводится с 10 до 18.00, при наличии желающих до 22.00.
Харьюмаа
- 24.07 с 10:00 до 15:00 проводится вакцинация без предварительной записи на Таллиннском Центральном рынке. Используются вакцины Janssen и Pfizer, вакцинацию проводит медцентр Qvalitas.
- 24.07 с 12 до 15.00 можно привиться вакциной Pfizer в Таллинне на Фабрике открытий Proto (ул. Пеэтри, 10). Всем прошедшим здесь вакцинацию Фабрика открытий Proto подарит семейный билет, который можно будет использовать до конца года.
- 25.07 с 9 до 17.00 на автостоянке супермаркета Prisma в Ласнамяэ, Таллинн (рядом с рестораном KFC, ул. Мустакиви теэ, 17). Предлагаются вакцины Pfizer и Janssen, вакцинацию проводит медицинский центр Qvalitas Arstikeskus.
- 25.07 с 10 до 18.00 вакцинационный автобус Вильяндиской больницы сделает остановку на автостоянке магазина Konsum в Палдиски (ул. Раэ, 38). Предлагаются вакцины Pfizer и Janssen.
- 27.07 с 10 до 18.00 вакцинационный автобус Вильяндиской больницы сделает остановку на автостоянке молодежной комнаты Клоога Ляэне-Харьюского центра по интересам в поселке Клоога (ул. Аэдлинна теэ, 3). Предлагаются вакцины Pfizer и Janssen.
- 29.07 с 10 до 18.00 вакцинационный автобус Вильяндиской больницы сделает остановку на автостоянке молодежной комнаты Румму Ляэне-Харьюского центра по интересам в поселке Румму (ул. Сирели, 14). Предлагаются вакцины Pfizer и Janssen.
- По рабочим дням с 9:00 до 17:00 и по субботам с 9:00 до 14:00 без предварительной записи в Таллинне можно вакцинироваться в центре вакцинации при спортцентре Сыле” (ул. Сыле, 40a). Принимают также пациентов по записи, свободные номерки есть на любой день. Используется вакцина Pfizer, вакцинацию проводит Fertilitas.
- 01.08 с 11 до 16.00 на Фестивале пирогов в парке Паэ в Ласнамяэ (ул. Паэпарги, 21). Вакцинацию проводит медицинский центр Qvalitas Arstikeskus.
- Ежедневно можно вакцинироваться в экспресс-клинике Confido в Lasnamäe Centrum (Janssen).
Пярнумаа
- 31.07 с 10 до 16.00 в ТЦ Maxima XXX в Пярну (ул. Рийа маантеэ, 131). Предлагаются вакцины Pfizer и Janssen. Вакцинацию проводит Sanatoorium Tervis.
- 05.08 c 15 до 18.00 в Центре волостного района Пайкузе (ул. Пярнаде пуйэстеэ, 11). Предлагается вакцина Pfizer, вакцинацию проводит Sanatoorium Tervis.
- 06.08 с 15 до 18.00 в Народном доме Синди (ул. Пярну маантеэ, 44). Предлагается вакцина Pfizer, вакцинацию проводит Sanatoorium Tervis.
Рапламаа
- 29.07 с 16 до 18.00 в Раплаской больнице (ул. Алу теэ, 1). Предлагается вакцина Pfizer, вакцинацию проводит Раплаская больница.
Тартумаа
- 26-30.07 с 10 до 18.00 можно пройти вакцинацию как без предварительной записи, так и по записи в спортивном центре A. le Coq в Тарту, ул. Ихасте теэ, 7. Вакцинацию проводит Клинический комплекс Тартуского университета, предлагается вакцина Pfizer.
Йыгевамаа
- 29.07 и 02.08 с 11 до 14.00 в актовом зале Объединенной Йыгеваской гимназии (ул. Piiri, 1). Вакцинацию проводит Клинический комплекс Тартуского университета.