Организаторы Олимпийских игр экстренно вернули Крым Украине. Очередной скандал?

На Олимпиаде-2020 в Токио скандалы гремят один за другим. И многие, увы, связаны не со спортом, а с политикой. На официальном сайте Игр Olympics.com во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между Украиной и Крымом была проведена линия границы. Напомним, в 2014 году Крым вышел из состава Украины и присоединился к России в результате референдума. При этом большинство стран мира официально эту территорию российской не признают.

Учитывая накал страстей между соседними странами, скандал из-за границ на карте, опубликованной на сайте Олимпиады, был лишь делом времени. Украинцы жутко оскорбились на организаторов Игр. МИД пообещал привлечь к ситуации посольства страны в Швейцарии (там расположена штаб-квартира МОК) и Японии. А украинские сайты и соцсети заполонили гневные комментарии. Пользователи сомневались в умственных способностях японцев и требовали бойкотировать Олимпиаду, если граница между Украиной и Крымом не исчезнет. И, о чудо, она исчезла! Теперь на карте для болельщиков Крым обозначен как территория Украины.

В то же время в России на инцидент с картой отреагировали жёстко. Депутат Госдумы и бывший боксёр Николай Валуев предлагает подключить дипломатический корпус, а его коллега Дмитрий Свищёв назвал произошедшее разгильдяйством. ”К этому факту надо относиться как к разгильдяйству, которое очень похоже на провокацию. Все понимают, что Крым — часть России, но, когда поднялась волна недовольства со стороны Украины и их товарищей, оргкомитет не выдержал удара и опять это нарисовал. Вопрос времени, когда всё уляжется и все будут знать, чья это территория, какие граждане там живут, какие спортсмены представляют интересы России, будучи рождёнными в Крыму”.

Также ранее сообщалось, что спортсменам из России выдали методичку, как отвечать на вопросы на Олимпиаде-2020: о движении BLM, политике, Крыме, Донбассе и сексуальных домогательствах.

Интересно, что это уже не первый случай, когда организаторы тех или иных турниров не могут определиться, чей в итоге Крым. Например, перед чемпионатом мира по футболу, который проходил в России, в проморолике Международной федерации (FIFA) территория полуострова была российской. После претензий Украины FIFA пришлось извиняться и удалять видео. Не обошлось без похожей истории и на недавнем Евро-2020. Там украинцы выступали в форме с очертаниями контура своей страны, включив в него Крым. Также на игровых футболках были нанесены надписи ”Слава Украине” и ”Героям слава”. Россия посчитала это вмешательством политики в спорт и подала жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), но организация потребовала убрать с формы лишь надпись ”Героям слава” с внутренней части воротника футболки.