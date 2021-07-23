С разрешения Департамента конкуренции компания Elektrilevi приобрела Imatra Elekter

Сделка по покупке между финским энергетическим концерном Imatran Seudun Sähkö и Elektrilevi, согласованная в марте этого года, для вступления в силу нуждалась в одобрении Департамента конкуренции. На сегодня разрешение Департамента конкуренции на слияние получено, и сделка будет доведена до конца. Сумма сделки составляет в 28,9 миллиона евро.

С объединением компаний Elektrilevi делает шаг вперед в том, чтобы предлагать в Эстонии сетевую услугу с еще лучшим соотношением цены и качества. ”Благодаря синергии и эффективному использованию ресурсов в результате совместного управления сетями мы в долгосрочной перспективе сможем обеспечить выигрыш в цене для всех клиентов и в то же время повысить надежность”, — отметил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Новым председателем правления Imatra Elekter утвердили Рудольфа Пену, который до этого руководил регулятивной и юридической сферой Elektrilevi. ”Я ясно отдаю себе отчет, что это очень ответственная роль, — сказал новоиспеченный руководитель Imatra Elekter. — Для начала нужно получить полное представление о состоянии дел и продолжить ежедневную работу на благо клиентов. Мы хотим еще больше повысить и так хорошее качество сетевой услуги Imatra Elekter и благополучие клиентов в целом. Я благодарю всех членов предыдущего руководства за большой вклад в развитие Imatra Elekter”.

Перед получением разрешения на объединение Imatra Elekter нужно было довести до конца процесс продажи портфеля коммерческой деятельности по торговле электроэнергией, поскольку компания Elektrilevi, будучи сетевым предприятием, сама продажей электроэнергии не занимается. Процесс завершился в середине июня, бизнес по продаже электроэнергии с разрешения Департамента конкуренции приобрела входящая в Latvenergo Grupp компания Elektrum Eesti.

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