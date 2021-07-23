Кийк: правительство продолжит обсуждение ограничений на следующей неделе

"Вся логика предельного количества основана на оценках риска Департамента здоровья. Действительно, если в мероприятии участвует десять или сто человек, то зараженных, вероятно, не будет, но если их 1000 или 5000, то вероятность повышается в несколько раз. И есть простой расчет, сколько человек могут потенциально заразиться на том или ином мероприятии", — сказал Кийк.

Он также подчеркнул важность мер безопасности при организации мероприятий. По его словам, на следующей неделе правительство продолжит обсуждать, следует ли расширить ограничения на другие сферы.

Кийк отметил, что организаторы мероприятий могут выбирать: пускать меньше людей, но без соблюдения мер, или же больше, но с их учетом: "Общественности дается четкий сигнал: для всех, кто отложил вакцинацию, сейчас последний момент сделать правильный с точки зрения здоровья выбор и вакцинироваться".

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.