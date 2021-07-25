МНЕНИЕ │ После коронакризиса нас ждет климатический кризис



Совсем скоро самые бессовестные комментаторы будут призывать нас ”учиться жить” в условиях климатического коллапса. Совсем скоро парочка особо пробивных министров вздохнёт, что да, мол, выбросы углерода в идеале нужно сократить, но сначала нужно найти компромисс между ”жизнями и средствами к существованию”. Совсем скоро группка консерваторов-тори будет называть кадры очередного внезапного и разрушительного наводнения или смертельной жары ”разжиганием страха”. А когда количество погибших возрастёт, они лишь спросят: ”Не слишком ли мрачноваты репортажи Би-би-си?”

Скоро, безумно скоро дешёвые прививки от COVID-19, грубая подтасовка статистики и копрофагический цинизм, искажавшие британский дискурс с марта 2020 года, превратятся в ещё более крупный и смертоносный климатический кризис. И точно так же, как они стали краеугольными камнями катастрофы, в которую загнала себя Англия на этой неделе, они будут оказывать своё чудовищное влияние и на новый мир.