Полиция ищет людей, пострадавших в результате возможного мошенничества в соцсети

На данный момент человек, который скопировал данный - его личность не установлена, в своем профиле использовал имя Reigo Olen.

Полиция просит всех, кто сделал пожертвование на имя Reigo Olen, как можно скорее связаться с полицейским участком в своем районе или подать заявление о правонарушении на сайте www.politsei.ee.