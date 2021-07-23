23.07.2021, 17:25
Полиция ищет людей, пострадавших в результате возможного мошенничества в соцсети(1)
Erakogu
В среду, 21 июля, в Facebook был опубликован пост, которым потом делились пользователи сети, о сборе пожертвований на операцию молодого человека, борющегося с тяжелым заболеванием.
Изначально пост сделала 21-летняя девушка - член семьи молодого человека. Содержание публикации скопировал неизвестный и заменил имя и банковский счет получателя пожертвований.
На данный момент человек, который скопировал данный - его личность не установлена, в своем профиле использовал имя Reigo Olen.
Полиция просит всех, кто сделал пожертвование на имя Reigo Olen, как можно скорее связаться с полицейским участком в своем районе или подать заявление о правонарушении на сайте www.politsei.ee.