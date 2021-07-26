Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
EST
Экономика
Спорт
Бублик
Dekor
Jana
Турист
Олимпиада 2020
Bидео
EST
Заказ
Войти
Коронавирус
Блоги
Эстония
Ида-Вирумаа
МК Эстония
ЧП
За рубежом
Россия
Подкасты
Новости Эстонии
26.07.2021, 14:32
Осужденный египтянин не признает, что напал на полицейского
Фред Грегор Рахуоя
OTSUSE OOTEL: Mohamed Bakry Aly Hefny Abdelkarim sai karistuseks kümme kuud tingimisi vangistust, kuid mitte algselt esitatud kahtlustuse eest.
Ilmar Saabas
Подозреваемый в совершении семейного насилия и доставленный в центр заключения мужчина избил полицейского.
Мохамед Абделькарим наконец-то предстал перед судом.
Оставить комментарий
Читать комментарии