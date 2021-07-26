Новости Эстонии
26.07.2021, 14:32

Осужденный египтянин не признает, что напал на полицейского

 
Фред Грегор Рахуоя
OTSUSE OOTEL: Mohamed Bakry Aly Hefny Abdelkarim sai karistuseks kümme kuud tingimisi vangistust, kuid mitte algselt esitatud kahtlustuse eest.
OTSUSE OOTEL: Mohamed Bakry Aly Hefny Abdelkarim sai karistuseks kümme kuud tingimisi vangistust, kuid mitte algselt esitatud kahtlustuse eest.
Ilmar Saabas
Подозреваемый в совершении семейного насилия и доставленный в центр заключения мужчина избил полицейского.

Мохамед Абделькарим наконец-то предстал перед судом.

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