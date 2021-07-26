Осужденный египтянин не признает, что напал на полицейского

OTSUSE OOTEL: Mohamed Bakry Aly Hefny Abdelkarim sai karistuseks kümme kuud tingimisi vangistust, kuid mitte algselt esitatud kahtlustuse eest. Ilmar Saabas

Подозреваемый в совершении семейного насилия и доставленный в центр заключения мужчина избил полицейского.