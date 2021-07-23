Вице-мэр: Таллиннская мэрия не требует вакцинировать учеников наших школ и требовать не планирует

"Опубликованный на странице Таллиннской Кесклиннаской Русской гимназии текст, очевидно, является не слишком удачной попыткой призвать родителей школьников вакцинировать своих детей, чтобы обеспечить им лучшую защиту от коронавируса.

Скажу сразу, чтобы рассеять любые возникающие из-за этого объявления двусмысленности: Таллиннская мэрия не требует вакцинировать учеников наших школ и требовать не планирует, и уж тем более мы не делаем вакцинацию обязательным условием для контактного обучения. Мы всегда рекомендовали и продолжаем рекомендовать вакцинироваться от COVID-19, поскольку это поможет снизить риск заболевания или позволит переболеть в более легкой степени. Однако мы не ставим в зависимость от вакцины посещение школы и контактный учебный процесс в столичных школах", — написал Белобровцев.

Как отметил центрист, с директором Таллиннской Кесклиннаской Русской гимназии проводит беседу Департамент образования; упомянутый текст должен быть либо убран с сайта школы совсем, либо отредактирован таким образом, чтобы ни у кого не возникало неверных толкований.

"Все решения, связанные с формой обучения в школах столицы, мы до сих пор принимали централизованно в сотрудничестве с директорами школ и руководствуясь требованиями правительства ЭР. Планируем делать так же и в дальнейшем.

Что касается 1 сентября, то сейчас Таллинн настроен на то, что новый учебный год начнется обычным образом — стопроцентным контактным обучением. Однако мы постоянно следим за ситуацией вокруг коронавируса и за тем, что говорит и делает в этой связи правительство. В августе мы соберемся с директорами столичных школ и обновим составленные нами перед началом прошлого учебного года материалы и планы действий в кризисной ситуации, так что к сентябрю мы будем готовы к любым сценариям. Нужно сохранять осторожность и концентрацию, так как пока ситуация с коронавирусом в Эстонии далека от идеала, однако и сеять панику ни к чему", — резюмировал Вадим Белобровцев.