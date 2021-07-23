В порту Палдиски прошла операция для препятствования нелегальной миграции и контрабанде

Чиновники PPA вчера вечером осматривали машины, направляющиеся на паром, курсирующий по маршруту Палдиски-Каппелскяр, чтобы проверить не используются ли они для нелегальной миграции. Чиновники НТД проверяли выезжающие легковые и грузовые автомобили на наличие наркотических веществ и контрабандных сигарет. В общей сложности было проверено 53 легковых автомобиля и фургона, а также 21 грузовой автомобиль и трейлер. Случаев контрабанды или нелегальной миграции выявлено не было, однако полиция обнаружила одного водителя без права управления.

По словам заместителя генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, события, происходящие в других странах, дают основания прогнозировать, что нелегальная миграция в Эстонию может усилиться, поэтому PPA готовится к массовой миграции и проводит запланированные мероприятия для поимки лиц, уже нелегально находящихся в стране.

”Мы проводим регулярный контроль для поимки правонарушителей, который особенно важен в ситуации, когда миграционный поток в регионе может усилиться. В числе прочего мы постоянно обмениваемся актуальной информацией с партнерскими ведомствами, с которыми мы проводим совместные операции, как вчера в Палдиски,” — заявил начальник пограничного отдела Беличев.

Сотрудничество между двумя правоохранительными органами было тесным на протяжении многих лет, в частности, в проведении пограничного контроля. Это обеспечивает эффективный надзор в области превенции и предотвращения незаконного перемещения через границу как товаров, так и лиц.

Руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна сказал, что таможня является частью разносторонней государственной обороны. ”Мы рады тому, что можем совместно с коллегами из Департамента полиции и пограничной охраны внести свой вклад в обеспечение безопасности границы Эстонии и Европейского Союза. Как и подобает маленькому государству, перекрестное использование самого важного ресурса государственного учреждения — рабочей силы, это — единственно правильный способ обеспечить безопасность и чувство уверенности наших граждан. Мы рады видеть, что в Эстонии есть и такие пограничные и таможенные пункты, как, например, в Силламяэ и Нарве, где ведомства выполняют задачи друг друга, эффективно сотрудничая между собой и, тем самым, бережливо используя ресурсы. Безусловно, такой распорядок работы, будет распространяться.”