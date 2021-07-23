23.07.2021, 15:12
Вспышка коронавируса на Rally Estonia — вирус выявлен уже у 13 человек
Foto: Margus Pahv
Согласно данным Департамента здоровья, среди гостей Rally Estonia выявлено 13 инфицированных коронавирусом. Один из них заразил своего сожителя, второй посещал клуб Shooters в Тарту, где уже известно о шести случаях заражения и департамент считает это отдельным очагом.
В части случаев уже получено подтверждение, что люди заразились дельта-штаммом коронавируса.
Организаторы Rally Estonia в отдельном порядке оповестят всех гостей, которые могли контактировать с инфицированными в одной зоне на ралли.
В очаге детского лагеря в Пярнумаа выявлено 33 инфицированных, новых случаев за последние дни не прибавлялось. В очаге пярнуского музыкального фестиваля Beach Grind на сегодняшнее утро было 58 инфицированных, их число продолжает расти.