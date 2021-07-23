Вспышка коронавируса на Rally Estonia — вирус выявлен уже у 13 человек

В части случаев уже получено подтверждение, что люди заразились дельта-штаммом коронавируса.

Организаторы Rally Estonia в отдельном порядке оповестят всех гостей, которые могли контактировать с инфицированными в одной зоне на ралли.

В очаге детского лагеря в Пярнумаа выявлено 33 инфицированных, новых случаев за последние дни не прибавлялось. В очаге пярнуского музыкального фестиваля Beach Grind на сегодняшнее утро было 58 инфицированных, их число продолжает расти.