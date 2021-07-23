В США гражданин Эстонии, создавший ботнет Russian2015, признал себя виновным в киберперсуплениях

Согласно документам суда, Чуркан руководил криминальным ботнетом*, используя для этого более тысячи компьютеров и интернет-рутеров по всему миру. Он использовал устройства жертв, чтобы создать и управлять ботнетом, основывающимся на интернете вещей. Ботнет носил название Russian2015 и использовал интернет-домен Russian2015.ru.

Позже Чуркан продал доступ к своему ботнету международным киберпреступникам, которые направляли свой трафик через домашние рутеры жертв, чтобы устраивать кампании по рассылке спама и совершать другие преступления.

"Современные киберпреступники в своей преступной деятельности для взлома компьютеров и других электронных устройств все больше опираются на замысловатую технику. Tакие ботнеты, как Russian2015, представляют серьезную опасность для всех американцев, и сегодняшнее признание доказывает, что мы в состоянии находить и призвать к ответственности международных киберпреступников и их подельников", — сказал Брайан Уилсон, исполняющий обязанности окружного прокурора штата Аляска.

Приговор Чуркану должны вынести 10 ноября. Максимальный срок, который он может получить — 10 лет тюремного заключения.

*Как пишет "Википедия", ботнет — компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов с запущенными ботами — автономным программным обеспечением. Чаще всего бот в составе ботнета является программой, скрытно устанавливаемой на устройство жертвы и позволяющей злоумышленнику выполнять некие действия с использованием ресурсов заражённого компьютера. Обычно используются для нелегальной или неодобряемой деятельности — рассылки спама, перебора паролей на удалённой системе, атак на отказ в обслуживании (DoS- и DDoS-атаки).