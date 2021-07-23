ЗАВТРА | В Токио разыграют 11 комплектов наград, эстонские фехтовальщицы и велогонщики поборются за золото(1)
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Стрельба
Именно стрельба на ОИ в Токио - вид спорта #1, потому что именно здесь определится первый чемпион Олимпиады. В 4.45 по таллиннскому времени женщины начнут соперничество в точности стрельбы из пневматической винтовки (двумя часами раньше они определят финалисток). Увы, представительниц Эстонии в этом виде программы нет.
Квалификации
02:30 - женщины, винтовка пневматическая, 10 м: Квалификация
07:00 - мужчины, пистолет пневматический, 10 м: Квалификация
Медали
04:45 - женщины, винтовка пневматическая, 10 м: Финал
09:30 - мужчины, пистолет пневматический, 10 м: Финал
Фехтование
Три часа утра - отличное время, чтобы проснуться пораньше в субботу, сделать себе вкуснейший кофе и припасть к экрану телевизора. Ведь главные медальные надежды сборной Эстонии связаны с нашими шпажистками.
В 1/16 финала (это примерно 4.25 по Таллинну) Эрика Кирпу встретится с опытнейшей американкой Келли Херли (бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в командном фехтовании), Юлия Беляева - с чемпионкой Европы 2019 года француженкой Каролин Витали, а Катрина Лехис с вице-чемпионкой мира 2017 года Евой Тржебинской из Польши. Но громкие титулы соперниц не должны пугать эстонских спортсменок - наши девушки тоже в полном порядке.
Раунды
03:00 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/32 Финала
03:55 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/32 Финала
04:50 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/16 Финала
05:45 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/16 Финала
06:40 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/8 Финала
07:35 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/8 Финала
08:30 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала
09:25 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала
12:00 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала
12:45 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала
Медали
13:30 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место
14:15 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место
15:00 - женщины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал
15:45 - мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: Финал
Стрельба из лука
В этом виде программы квалификация стартует также очень-очень рано. Правда, и тут эстонским болельщикам придется переживать за представителей других стран. Ведь Реэна Пярнат выступает лишь в женском личном турнире (она встретится со словачкой Денисой Баранковой 27 июля в 1/32 финала), а вот полноценной команды на микст для Олимпиады у нас пока нет.
Квалификации
03:30 - микст, командное перв-во: 1/8 Финала
08:15 - микст, командное перв-во: 1/4 Финала
09:31 - микст, командное перв-во: 1/2 Финала
Медали
10:25 - микст, командное перв-во: Матч за 3-е место
10:45 - микст, командное перв-во: Финал
Теннис
Анетт Контавейт начинает свой турнирный путь на Олимпиаде матчем с греческой теннисисткой Марией Саккари, занимающей 19-ю строчку в рейтинге WTA (Контавейт сейчас - 28-я ракетка мира). Соперницы встречались 9 раз и пока счет 5:4 в пользу гречанки. Последняя встреча в Мадриде, в мае нынешнего года, завершилась полным разгромом для Контавейт - гречанка выиграла в двух сетах 6:3, 6:1.
Раунды
05:00 - мужчины, одиночный разряд: 1/32 Финала
05:00 - женщины, одиночный разряд: 1/32 Финала
05:00 - мужчины, парный разряд: 1/16 Финала
05:00 - женщины, парный разряд: 1/16 Финала
Велоспорт
В 5 утра по таллиннскому времени Танель Кангерт и Пеэтер Пруус примут старт в мужской групповой шоссейной гонке. Протяжённость дистанции составит 234 км. Набор высоты составит 4865 метров с пятикратным прохождением нижних склонов Фудзиямы, священной в Японии горы, стратовулкана на острове Хонсю, в 90 километрах от Токио. Финиш после спуска вряд ли идеально подходит обоим эстонским спортсменам, однако олимпийская трасса способна преподносить сюрпризы.
Медали
05:00 - мужчины, шоссе, групповая гонка
Дзюдо
По традиции дзюдоисты и дзюдоистки начинают разыгрывать медали с самых легких весов. Так что тут эстонским болельщикам нужно подождать 29 июля, когда Григорий Минашкин в категории до 100 кг стартует схваткой с представителем Монголии.
Раунды
05:00 - мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: Предварительный раунд
05:10 - женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/16 Финала
05:20 - мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/16 Финала
06:20 - женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/8 Финала
06:30 - мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/8 Финала
07:20 - женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/4 Финала
07:40 - мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/4 Финала
11:00 - женщины, суперлегкий вес, 48 кг: Утешительные поединки
11:15 - мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: Утешительные поединки
11:35 - женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/2 Финала
11:50 - мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/2 Финала
Медали
12:10 - женщины, суперлегкий вес, 48 кг: Поединки за 3-е место
12:30 - женщины, суперлегкий вес, 48 кг: Финал
12:40 - мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: Поединки за 3-е место
13:00 - мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: Финал
Конный спорт
Единственная представительница Эстонии в конном спорте Дина Эллерман выступит в группе 2.
Квалификации
11:00 - выездка, индивидуальное перв-во: Квалификация (1-ый день)
11:00 - выездка, командное перв-во: Квалификация (1-ый день)
Другие виды
Тхэквондо
Раунды
04:00 - женщины, до 49 кг: 1/8 Финала (8 поединков)
04:15 - мужчины, до 58 кг: 1/8 Финала (8 поединков)
08:00 - женщины, до 49 кг: 1/4 Финала (4 поединка)
08:15 - мужчины, до 58 кг: 1/4 Финала (4 поединка)
10:00 - женщины, до 49 кг: 1/2 Финала (2 поединка)
10:15 - мужчины, до 58 кг: 1/2 Финала (2 поединка)
13:00 - женщины, до 49 кг: Утешительные поединки
13:15 - мужчины, до 58 кг: Утешительные поединки
Медали
14:00 - женщины, до 49 кг: Поединки за 3-е место
14:15 - мужчины, до 58 кг: Поединки за 3-е место
16:00 - женщины, до 49 кг: Финал
16:15 - мужчины, до 58 кг: Финал
Тяжелая атлетика
Квалификации
03:50 - женщины, 49 кг: Группа В
Медали
07:50 - женщины, 49 кг: Финал, группа А
Гимнастика спортивная
Квалификации
04:00 - мужчины, многоборье, личное перв-во: Квалификация, группа 1
08:30 - мужчины, многоборье, личное перв-во: Квалификация, группа 2
13:30 - мужчины, многоборье, личное перв-во: Квалификация, группа 3
Гребля академическая
Квалификации
02:30 - женщины, одиночка (1х): Утешительные заезды
03:00 - мужчины, одиночка (1х): Утешительные заезды
03:30 - женщины, двойка парная (2х): Утешительные заезды
03:40 - мужчины, двойка парная (2х): Утешительные заезды
03:50 - женщины, двойка распашная без рулевого (2-): Предварительные заезды
04:20 - мужчины, двойка распашная без рулевого (2-): Предварительные заезды
04:50 - женщины, двойка парная, легкий вес (L2х): Предварительные заезды
05:20 - мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х): Предварительные заезды
05:50 - женщины, четверка распашная без рулевого (4-): Предварительные заезды
06:10 - мужчины, четверка распашная без рулевого (4-): Предварительные заезды
Бокс
Раунды
05:00 - женщины, полулегкий вес, 57 кг: 1/16 Финала
05:30 - женщины, полусредний, 69 кг: 1/16 Финала
06:03 - мужчины, полулегкий вес, 57 кг: 1/16 Финала
07:24 - мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг: 1/16 Финала
Водное поло
Раунды
08:00 - женщины: Группа A (Канада-Австралия)
09:30 - женщины: Группа A (ЮАР (Южная Африка)-Испания)
12:20 - женщины: Группа B (Япония-США)
13:50 - женщины: Группа B (Китай-Россия)
Волейбол
Раунды
03:00 - мужчины: Группа А (Италия-Канада)
05:05 - мужчины: Группа В (Бразилия-Тунис)
08:20 - мужчины: Группа В (Россия-Аргентина)
10:25 - мужчины: Группа А (Япония-Венесуэла)
13:40 - мужчины: Группа А (Польша-Иран)
15:45 - мужчины: Группа В (США-Франция)
Волейбол пляжный
Раунды
03:00 - женщины: Группа F (Япония-Чехия)
04:00 - мужчины: Группа D (Бразилия-Аргентина)
05:00 - женщины: Группа C (Бразилия-Аргентина)
06:00 - женщины: Группа A (Канада-Нидерланды)
09:00 - женщины: Группа F (Швейцария-Германия)
10:00 - мужчины: Группа A (Россия-Испания)
11:00 - женщины: Группа A (Швейцария-Германия)
14:00 - женщины: Группа C (Канада-Китай)
15:00 - мужчины: Группа D (Нидерланды-США)
16:00 - мужчины: Группа A (Норвегия-Австралия)
Гандбол
Раунды
03:00 - мужчины: Группа A (Норвегия-Бразилия)
05:00 - мужчины: Группа A (Франция-Аргентина)
08:15 - мужчины: Группа B (Швеция-Бахрейн)
10:15 - мужчины: Группа A (Германия-Испания)
13:30 - мужчины: Группа B (Португалия-Египет)
15:30 - мужчины: Группа B (Дания-Япония)
Плавание
Раунды
13:00 - мужчины, комплексное плавание, 400 м: Предварительные заплывы
13:30 - женщины, баттерфляй, 100 м: Предварительные заплывы
13:50 - мужчины, вольный стиль, 400 м: Предварительные заплывы
14:20 - женщины, комплексное плавание, 400 м: Предварительные заплывы
15:05 - мужчины, брасс, 100 м: Предварительные заплывы
15:25 - женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м: Предварительные заплывы
Бадминтон
Раунды
03:00 - женщины, одиночный разряд: Групповой этап
03:00 - женщины, парный разряд: Групповой этап
03:00 - смешанный разряд: Групповой этап
04:20 - мужчины, одиночный разряд: Групповой этап
05:00 - мужчины, парный разряд: Групповой этап
Баскетбол 3х3
Раунды
04:15 - женщины: Групповой раунд (Россия-Япония)
04:40 - женщины: Групповой раунд (Китай-Румыния)
05:35 - мужчины: Групповой раунд (Польша-Латвия)
06:00 - мужчины: Групповой раунд (Китай-Сербия)
08:00 - женщины: Групповой раунд (Россия-Китай)
08:25 - женщины: Групповой раунд (Румыния-Япония)
09:00 - мужчины: Групповой раунд (Россия-Китай)
09:25 - мужчины: Групповой раунд (Сербия-Нидерланды)
11:30 - женщины: Групповой раунд (Италия-Монголия)
11:55 - женщины: Групповой раунд (США-Франция)
12:40 - мужчины: Групповой раунд (Латвия-Бельгия)
13:05 - мужчины: Групповой раунд (Япония-Польша)
15:00 - женщины: Групповой раунд (Монголия-США)
15:25 - женщины: Групповой раунд (Франция-Италия)
16:00 - мужчины: Групповой раунд (Нидерланды-Россия)
16:25 - мужчины: Групповой раунд (Бельгия-Япония)
Софтбол
Раунды
04:00 - женщины: Групповой раунд (Австралия-Канада)
08:30 - женщины: Групповой раунд (США-Мексика)
14:00 - женщины: Групповой раунд (Япония-Италия)
Футбол
Квалификации/Раунды
10:30 - женщины: Группа E (Чили-Канада)
11:00 - женщины: Группа F (Китай-Замбия)
11:30 - женщины: Группа G (Швеция-Австралия)
13:30 - женщины: Группа E (Япония-Великобритания)
14:00 - женщины: Группа F (Нидерланды-Бразилия)
14:30 - женщины: Группа G (Новая Зеландия-США)
Хоккей на траве
Раунды
03:30 - мужчины: Группа A (Япония-Австралия)
04:00 - мужчины: Группа A (Новая Зеландия-Индия)
05:45 - мужчины: Группа B (Нидерланды-Бельгия)
06:00 - мужчины: Группа A (Аргентина-Испания)
12:30 - мужчины: Группа B (Великобритания-ЮАР (Южная Африка))
13:00 - мужчины: Группа B (Канада-Германия)
14:45 - женщины: Группа A (Нидерланды-Индия)
15:15 - женщины: Группа A (Ирландия-ЮАР (Южная Африка)
Теннис настольный
Раунды
03:00 - мужчины, одиночный разряд: Предварительный раунд
03:00 - женщины, одиночный разряд: Предварительный раунд
05:15 - смешанные пары: 1/8 Финала
08:15 - мужчины, одиночный разряд: Раунд-I
08:15 - женщины, одиночный разряд: Раунд-I