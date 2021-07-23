ЗАВТРА | В Токио разыграют 11 комплектов наград, эстонские фехтовальщицы и велогонщики поборются за золото

В 1/16 финала (это примерно 4.25 по Таллинну) Эрика Кирпу встретится с опытнейшей американкой Келли Херли (бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в командном фехтовании), Юлия Беляева - с чемпионкой Европы 2019 года француженкой Каролин Витали, а Катрина Лехис с вице-чемпионкой мира 2017 года Евой Тржебинской из Польши. Но громкие титулы соперниц не должны пугать эстонских спортсменок - наши девушки тоже в полном порядке.

Три часа утра - отличное время, чтобы проснуться пораньше в субботу, сделать себе вкуснейший кофе и припасть к экрану телевизора. Ведь главные медальные надежды сборной Эстонии связаны с нашими шпажистками.

Именно стрельба на ОИ в Токио - вид спорта #1, потому что именно здесь определится первый чемпион Олимпиады. В 4.45 по таллиннскому времени женщины начнут соперничество в точности стрельбы из пневматической винтовки (двумя часами раньше они определят финалисток). Увы, представительниц Эстонии в этом виде программы нет.

Стрельба из лука



В этом виде программы квалификация стартует также очень-очень рано. Правда, и тут эстонским болельщикам придется переживать за представителей других стран. Ведь Реэна Пярнат выступает лишь в женском личном турнире (она встретится со словачкой Денисой Баранковой 27 июля в 1/32 финала), а вот полноценной команды на микст для Олимпиады у нас пока нет.

Квалификации

03:30 - микст, командное перв-во: 1/8 Финала

08:15 - микст, командное перв-во: 1/4 Финала

09:31 - микст, командное перв-во: 1/2 Финала

Медали

10:25 - микст, командное перв-во: Матч за 3-е место

10:45 - микст, командное перв-во: Финал

Теннис



Анетт Контавейт начинает свой турнирный путь на Олимпиаде матчем с греческой теннисисткой Марией Саккари, занимающей 19-ю строчку в рейтинге WTA (Контавейт сейчас - 28-я ракетка мира). Соперницы встречались 9 раз и пока счет 5:4 в пользу гречанки. Последняя встреча в Мадриде, в мае нынешнего года, завершилась полным разгромом для Контавейт - гречанка выиграла в двух сетах 6:3, 6:1.

Раунды

05:00 - мужчины, одиночный разряд: 1/32 Финала

05:00 - женщины, одиночный разряд: 1/32 Финала

05:00 - мужчины, парный разряд: 1/16 Финала

05:00 - женщины, парный разряд: 1/16 Финала

Велоспорт



В 5 утра по таллиннскому времени Танель Кангерт и Пеэтер Пруус примут старт в мужской групповой шоссейной гонке. Протяжённость дистанции составит 234 км. Набор высоты составит 4865 метров с пятикратным прохождением нижних склонов Фудзиямы, священной в Японии горы, стратовулкана на острове Хонсю, в 90 километрах от Токио. Финиш после спуска вряд ли идеально подходит обоим эстонским спортсменам, однако олимпийская трасса способна преподносить сюрпризы.

Медали

05:00 - мужчины, шоссе, групповая гонка

Дзюдо



По традиции дзюдоисты и дзюдоистки начинают разыгрывать медали с самых легких весов. Так что тут эстонским болельщикам нужно подождать 29 июля, когда Григорий Минашкин в категории до 100 кг стартует схваткой с представителем Монголии.