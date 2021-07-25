Может ли работодатель заставить работника вакцинироваться от COVID-19 перед командировкой за рубеж?

"Мне нужно отправить некоторых работников предприятия в зарубежную командировку. Могу ли я в качестве работодателя потребовать, чтобы они вакцинировались? Я считаю, что в настоящее время путешествовать безопаснее, будучи вакцинированным, а в некоторых странах это даже необходимо, потому что там в отношении невакцинированных людей применяются внутригосударственные ограничения или их обязуют находиться в изоляции", — спрашивает человек у Инспекции труда.

Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда:

Работодатель не может обязать работника пройти вакцинацию, соответствующее решение принимает сам работник. Однако если анализ рисков на предприятии показывает, что вакцинация необходима, а другие меры недостаточно эффективны для защиты здоровья работников или клиентов, требование вакцинации может быть обоснованным.

Работодатель должен сообщить работникам о результатах оценки рисков рабочей среды, в том числе о рисках для здоровья и мерах, принимаемых для предотвращения ущерба здоровью. Работникам необходимо объяснить, какие потенциальные опасности были выявлены в ходе анализа рисков (риск заражения на предприятии по различным видам работ, в т.ч. пребывание в зарубежной командировке) и какие меры принимаются для предотвращения риска заражения.

Если устранить опасность невозможно, риск для здоровья работников должен быть сведен к минимуму. Вакцинация может быть одной из мер, которая предусмотрена планом действий, составленным в результате оценки рисков рабочей среды, для снижения угроз, связанных с биологическим фактором риска. Однако это касается прежде всего предприятий, где работникам часто приходится общаться с большим количеством людей, в т.ч. входящих в группу риска, и где применение других мер профилактики инфицирования недостаточно или даже невозможно для защиты здоровья человека. Пребывание в зарубежной командировке также может повысить риск заражения коронавирусом, прежде всего из-за распространения новых штаммов.