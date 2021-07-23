Новый способ воровства: пара арендовала комнату в доме в Пирита и перевела деньги себе на счет

В редакцию RusDelfi обратилась проживающая за рубежом Катерина. Она сказала, что с ее матерью, страдающей психическим заболеванием, произошла беда. Ее мама, 51-летняя Наталья, проживает в частном доме в Пирита. ”Какой-то знакомый попросил снять у нас в доме комнату. Приехал с девушкой. Пока мама спала, они взяли ее телефон, взломали банковское приложение и отослали себе все ее деньги. После чего украли наличку с тумбочки и исчезли”, — пояснила дочь Катерина.

Она назвала имя и фамилию молодого человека и его партнёрши. Отправила фотографию его вида на жительство. RusDelfi не будет указывать настоящее имя предполагаемого преступника, так как полиция точно не может подтвердить эту информацию.

Также в распоряжении RusDelfi есть выписка с банковского счета потерпевшей. 20 июля на счет вышеуказанного мужчины было отправлено 500 евро, на счет девушки 943 евро. Итого было перечислено 1443 евро. Плюс наличные деньги — около 100 евро.

”21 июля в полицию сообщили, что из дома в Пирита у 51-летней женщины украли деньги. Полиция попросила написать заявление в полицию, чтобы выяснить обстоятельства. На сегодняшний день (23 июля) по данному случаю делопроизводство не начато”, — прокомментировала пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Заявление самой Наталье подать сложно, признается Катерина. ”Я не знаю, смогла ли мама объяснить все четко. Я сама тоже написала заявление вчера вечером онлайн. Прийти в участок или дозвониться не получается, так как нахожусь за границей. Главное, чего я хочу — чтобы больше никто не пострадал от этих людей”, — резюмировала она.

RusDelfi будет следить за развитием ситуации. Если вы слышали про подобные способы мошенничества — пишите на rus@delfi.ee