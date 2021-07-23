В Эстонии началась подготовка к третьему этапу подключения к высокоскоростному интернету

"Адреса, где сегодня нет стационарного высокоскоростного интернет-соединения и куда телекоммуникационные компании не планируют инвестировать в ближайшие три года, образуют так называемую "белую зону", — объясняет Оливер Гайлан, глава отдела связи Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Это те регионы, где государство будет поддерживать подключения к высокоскоростному интернету.

В период с 2021 по 2027 год правительство Эстонской Республики приняло решение поддержать создание фиксированной связи в зонах провала рынка на общую сумму 69,29 млн евро, из которых 24,29 млн евро — средства Фонда реконструкции NextGenerationEU и 45 млн евро — средства Европейского фонда регионального развития ERDF.

Министерство экономики и коммуникаций разработает детальные условия использования поддержки осенью.

Для реализации такого проекта необходимо хорошее сотрудничество между государственным и частным секторами. По словам Оливера Гайлана, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора имеет положительный опыт в этой области, полученный в предыдущие годы, когда были запущены предыдущие этапы программы. В настоящее время уже идет развертывание новых интернет-подключений на более чем 47 000 адресов при поддержке общественного сектора.

Хорошее, качественное подключение к Интернету является важнейшей основой э-правительства и необходимостью для жизни каждого человека. Мы нуждаемся в хорошем интернет-подключении для домашнего обучения, работы и пользования государственными услугами, и именно здесь прогресс не должен останавливаться, а двигаться в направлении все более быстрой и качественной связи. Европа также поставила очень амбициозные цели по созданию гигабитного общества.