В Rimi можно приобрести экспресс-тесты на коронавирус

Экспресс-тест Boson Biotech сертифицированный Европейским Союзом и одобренный Департаментом лекарств производится методом взятия мазка из носоглотки и дает результат через 15-20 минут. Тест может быстро помочь тем людям, которые были в контакте с человеком больным Covid-19 или испытывают распространенные симптомы коронавируса: жар, усталость, сухой кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, мышечные боли, диарею.

”Тест одобрен Департаментом здравоохранения и включен в список тестов на антигены. Со своей стороны, я хочу добавить, что сначала следует прочитать инструкции, и соответствующим образом проводить протестирование и интерпретировать результаты. Это действительно хорошо, что теперь тесты на антигены продаются и в продуктовом магазине”, — подтверждает семейный врач Ээро Мерилинд.

Для предотвращения распространения коронавируса важно, чтобы экспресс-тесты были бы для всех легко доступны по невысокой цене. ”Следует подчеркнуть, что экспресс-тест не должен использоваться как единственное основание для подтверждения или исключения диагноза Covid-19. Для постановки точного диагноза обязательно нужно проконсультироваться с врачом”, — подчеркнула Катрин Батс, глава ответственного бизнеса Rimi в Эстонии.

Тест можно использовать в любом возрасте, но в основном рекомендуется для пациентов от 14 до 90 лет. Цена набора для экспресс-тестирования составляет 6,39 евро.

Экспресс-тесты на коронавирус продаются почти в двадцати магазинах Rimi по всей Эстонии:

В Таллинне: Lasnamäe Centrum, Ülemiste Centrum, Nautica Center, Viimsi Market, Magistral, в Sõpruse, Mustamäe, Peterburi tee, Laagri, Pae, Haabersti и Põhja Rimi.

В Тарту в Lõunakeskus и Rebase Rimi

В Нарве в центре Narva Fama

В Пярну в Pärnu Kaubamajakas

В Раквере в Rakvere Põhjakeskus

В Вильянди в центре Viljandi Uku

В Курессааре в центре Kuressaare Auriga.