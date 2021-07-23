Luminor напоминает, как распознать мошенников, выдающих себя за работников банка(1)
”Разные виды мошенничества — не редкость, но чем более нестабильны времена, тем активнее становятся мошенники. Когда у людей ослабевает чувство уверенности, мошенники пытаются использовать это всеми способами, например, внушая потенциальной жертве страх за свои деньги”, — сказал глава подразделения Luminor по предотвращению финансовых преступлений Ханнес Оя. "Один из распространённых способов мошенничества — выдать себя за банковских служащих и попытаться обманом заставить людей получить доступ к их банковскому счёту с целью кражи денег. Сейчас мошенники делают это настолько тонко, что пытаются заманить в ловушку даже менеджеров банка, как мы, например, упоминали на прошлой неделе”.
Luminor выделяет четыре ключевых момента, которые помогут выявить мошенников:
- Следует знать, о чём никогда не спрашивают сотрудники банка. Самое важное — надо помнить, что банк никогда не запрашивает у клиента номер счёта и реквизиты платёжной карточки — номер карточки и CVC-код на обратной стороне карточки. Банк также не запрашивает пароли доступа в интернет-банк. Если Вы получили такой звонок, это, совершенно определённо — не сотрудник банка, и Вы должны немедленно сообщить об этом банку и полиции.
- Обратите внимание на номер телефона, с которого Вам звонят. Мошенники могут звонить как с эстонских, так и с иностранных номеров, но следует помнить, что сотрудник банка никогда не будет звонить с номера, зарегистрированного за границей. Поэтому обратите внимание, начинается ли номер звонящего с кода Эстонии +372.
- Язык говорящего и способ общения. В большинстве случаев мошенники не говорят по-эстонски и поэтому ищут себе разного рода оправдания. Сотрудник эстонского банка никогда не отказывается общаться на местном языке. Манера общения, навязчивость также обычно бросаются в глаза.
- Обратитесь в банк. Если Вы не уверены, что Вам позвонил сотрудник банка, и Вы подозреваете мошенничество, положите трубку и позвоните на официальный номер телефона банка. Правильные номера телефонов Вы можете найти на сайте банка. Объяснив ситуацию сотруднику банка, Вы можете узнать, действительно ли полученный звонок поступил из банка или это была попытка мошенничества. Кроме того, сотрудник банка предоставит Вам информацию о том, как в такой ситуации следует действовать.
Однако если Вы всё-таки стали жертвой мошенничества и перевели деньги мошенникам или деньги были сняты с Вашего счёта, Вам следует как можно скорее уведомить об этом банк. В лучшем случае банк сможет приостановить транзакцию и дальнейшие платежи. Банк следует уведомить и в том случае, если Вы потеряли свою банковскую карточку или она попала в чужие руки. В этом случае карточка должна быть немедленно заблокирована в интернет-банке, или для этого надо позвонить в банк.