"Шах и мат": что известно об истребителе пятого поколения от "Сухого"

По окончании презентации глава ОАК Юрий Слюсарь устроил пресс-конференцию возле нового самолета. Он сформулировал концепцию проекта: "Сейчас на рынке очень много однодвигательных самолетов, представленных основными разработчиками-производителями. Есть однодвигательные самолеты пятого поколения. Но нет однодвигательного самолета пятого поколения по приемлемой, экономически обоснованной цене, которая была бы под силу большинству заказчиков военных многофункциональных самолетов".

Ни один российский военный самолет до сих пор не удостаивался такого грандиозного представления публике. Впервые в российско-советской истории самолет строили, по крайней мере так говорят его создатели, ориентируясь не на техническое задание министерства обороны России или другой страны, но на более размытые критерии рынка военной авиации.

Презентация была красочной - самолет окружили с четырех сторон огромными экранами. На них под громкую музыку демонстрировался видеоролик со сценами боевой жизни Checkmate. В одном эпизоде противниками истребителя выступили американские F35.

Презентацию Checkmate готовили в тайне, но фотоснимки самолета, затянутого в чехол, а затем и открытого на стенде попали в интернет. Это только подогрело интерес к новинке - к началу представления перед входом в ангар возникла давка.

Еще в 2017 году стало известно о планах Объединенной авиастроительной корпорации построить новый легкий истребитель. В декабре 2020-го глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что это будет однодвигательный самолет в пилотируемом и беспилотном вариантах.

Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, серийное производство начнется в 2025 году, хотя сроки могут быть скорректированы - прототип не совершил ни одного полета, все испытания были виртуальными.

Для презентации боевого самолета выбрали ангар на самом краю экспозиции авиасалона. Модель обтянули темной тканью с большой надписью Checkmate и изображением шахматной фигуры - коня. Не вполне корректный слоган на английском языке - Turn the chessboard - судя по презентации, означал, что истребитель должен поменять правила на поле боя.

Самолет-"лего"

Одно из ключевых качеств самолета его модульная конструкция. К базовой модели можно будет добавить различных аксессуаров на разный вкус и кошелек.

По словам Ильи Крамника из Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений, это стало возможным после нескольких десятилетий работы над проектом истребителя пятого поколения Су-57. В России появилось много наработок, из которых получилось собрать новый самолет. Для него не разрабатывалось специальных систем - все они взяты из готовых наработок.

Из такого конструктора можно будет собрать, например, палубную версию Checkmate. Он может действовать в информационной связке с другим истребителем или беспилотником, или даже сам стать беспилотником. Это соответствует современным представлениям о работе боевой авиации - такие пары испытывают во многих странах.

Истребитель может быть одно- или двухместным. На нем можно будет выбрать радар, систему управления оружием. На него, как рассказал Слюсарь, в будущем можно установить другой двигатель.

Благодаря открытой архитектуре самолет можно настроить на решение конкретных задач - ведения воздушного боя, перехвата, ударов по наземным целям, разведывательным полетам.

При этом у самолета есть базовый набор характеристик - сверхзвуковая крейсерская скорость, дальность в 2800 километров, боевая нагрузка в 7400 килограммов. Эти характеристики не были доказаны практически, а только рассчитаны на компьютере.

Легкий и однодвигательный



Слово "однодвигательный" довольно часто звучало на презентации, и не просто так. Это важное достоинство легкого военного самолета.

Два небольших двигателя с той же суммарной тягой, что и у одного более крупного, требуют больше времени и средств на техническое обслуживание, да и весят больше, поскольку многие компоненты такой силовой установки существуют в двойном количестве. Наконец, два двигателя усложняют систему управления.

Главное достоинство двухмоторной схемы - надежность. Но оно не перевешивает недостатки.