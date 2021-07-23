Новые смарт-часы премиум-класса бескомпромиссно удобны

Впервые управлять новыми моделями смарт-часов Huawei можно без нажатия кнопки — просто жестами. ”Например, на смарт-часах серии Huawei Watch 3 можно отвечать на входящие вызовы лишь сжимая руку в кулак или выключать звонок, поворачивая запястье”, — описывает Мишина, по словам которой функции жестов особенно полезны, когда пользователь занят или держит в руках что-то другое.

Поэтому, помимо элегантного дизайна, значительное внимание обращено и на содержание смарт-часов, которое, по мнению Мишиной, должно идти в ногу с внешним видом. ”Будь то динамически двигающееся меню или 200 различных заставок часов, которые отражают предпочтения владельца устройства”.

”Выбор и рынок смарт-часов на сегодня чрезвычайно разнообразен, поэтому дизайнеры прилагают большие усилия, чтобы сделать еще шаг дальше в разработке продукции”, — отмечает Екатерина. ”Тем не менее новые разработки все еще способны удивлять, потому что сегодня высококачественные смарт-часы сочетают в себе функции как классических часов, так и спортивных часов, так что они хорошо подходят и в качестве стильного аксессуара, и функционального рабочего инструмента или спортивного снаряжения”.

В отличие от предыдущих моделей смарт-часов Huawei, серия Watch 3 выделяется своим минималистичным, но сильным дизайном, что также заметно по материалам, из которых изготовлены часы. ”Выпуклый безрамочный экран часов диаметром 36 мм не царапается и в буквальном смысле устойчив к повреждению стекла”, — рассказывает Мишина о свойствах материалов, использованных в новой модели Watch 3 Pro. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и титана, который можно дополнить 22-миллиметровым ремешком из кожи или другого подходящего материала.

Только что прибывшие в Эстонию новые смарт-часы Huawei как с точки зрения дизайна, так и по технологической составляющей обновлены до уровня премиум-класса, так что они сразу привлекают к себе внимание и своим выдержанным маскулинным дизайном, и своими техническими данными. ”Речь на самом деле идет о такой серии устройств, которую можно назвать компактной версией смартфона на запястье”, — рассказывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина о мощности новых моделей смарт-часов.

”Совершение звонков и отслеживание текущих дел прямо на запястье становится важным ключевым понятием, которого все чаще ожидают в случае смарт-часов”, — описывает эксперт по технологиям. ”Так, например, Huawei впервые добавила функцию eSim в часы серии Watch 3, сделав их самостоятельными устройствами, схожими со смартфонами”.

Новые смарт-часы не только улучшают продуктивность пользователя, но и предлагают функцию персонального ассистента, т. е. отображают находящиеся в процессе задачи, дают обзор вызовов, данные тренировок и помогают быстро найти нужную информацию. ”Голосовой помощник Селия, установленный на смарт-часах Watch 3, поможет быстро выполнять все эти задачи, и вы также можете сохранить важную информацию на ходу с помощью функции голосовых заметок (Voice Memo)”, — приводит эксперт по технологиям примеры функциональности новых моделей часов Huawei.

До 3 недель на одной зарядке

Все более объемные приложения и интерактивные функции проверяют на прочность аккумуляторы как смартфонов, так и других смарт-устройств. Компания Huawei, известная на технологическом ландшафте своими надежными батареями, снова смогла удивить пользователей и разместить в устройстве на запястье аккумулятор, который работает до 3 недель.

”Это, безусловно, доставит массу удобств как тем пользователям, которые постоянно путешествуют, так и тем, кто занимается спортом и кого утомляет необходимость постоянно подзаряжать часы, что нужно как-то учитывать в своем расписании”, — говорит Мишина. Например, Huawei Watch 3 Pro можно использовать с интерактивными приложениями до 5 дней в обычном режиме и до 21 дня в экономном режиме аккумулятора, для часов Huawei Watch 3 эти показатели составляют 3 и 14 дней.



Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина

”Это означает, что все показатели состояния здоровья — включая частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови или температуру кожи — измеряются непрерывно, а полученные данные дают возможность для анализа своего здоровья без потери каких-то показателей из-за разряда батареи”, — объясняет Екатерина Мишина. ”Смарт-часы также лучше поддерживают GPS-навигацию, что, как правило, тоже является серьезной нагрузкой для аккумулятора”.

Хорошая новость для пользователей заключается еще и в том, что всего 10 минут зарядки добавляет новым моделям смарт-часов Huawei 20 часов автономной работы и для этого даже не нужно подключать устройство к проводу питания. ”Также достаточно зарядной платформы от телефона или работающей на Bluetooth”, — поясняет эксперт по технологиям.



Новая серия смарт-часов Huawei представлена на рынке моделями Watch 3 и Watch 3 Pro. Более подробную информацию о продукции можно найти на официальном сайте Huawei.