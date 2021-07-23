Управа Пыхья-Таллинна организует детский праздник с клоунами в парке кладбища

"Сегодня, 23 июля, в парке кладбища Копли пройдут мероприятия для всей семьи — в 11 часов начнется детский утренник, а в 18 часов — концерт. Мероприятия в парке Копли завершают серию пыхья-таллиннских детских утренников и концертов в парках", — пишет управа.

”Приятно подытожить, что июльские утренники и концерты в парках вызвали у людей интерес, и местные жители хорошо их приняли. В Пыхья-Таллинне уже правит творческий дух, например, в творческом городке Теллискиви, в Ноблесснере и в Каламая в целом. Природа и особая атмосфера вдохновляют, и артисты охотно здесь выступают. Надеемся, что в следующем году удастся повторить серию летних мероприятий”, — сказала Мануэла Пихлап, исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна.