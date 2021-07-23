Единственная в правительстве не вакцинировалась? Министр Аннели Отт увиливает от ответа

Членам правительства открылась возможность вакцинироваться от коронавируса еще в марте. Большая часть из них сразу же воспользовалась этой возможностью, другие последовали позже.

Министр культуры Аннели Отт в марте сообщила, что планирует вакцинироваться. Спустя неделю она заявила, что не желает разглашать личные данные о здоровье.

Такой же ответ Отт дала и сейчас. "Это личные данные", — отрезала она и повесила трубку, чтобы продолжить участие в заседании правительства.

Министр здоровья и труда Танель Кийк утверждает, что не знает, все ли члены правительства вакцинировались от коронавируса.

"Основная часть членов правительства вакцинированы, но среди них есть и те, кто переболел коронавирусом, и имеющие другие причины", — сказал Кийк.