За сутки в Эстонии прибавилось 84 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 48 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 35 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 11, в Пярнумаа — четыре, в Вильяндимаа — три, в Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Валгамаа и Вырумаа — по два, на Хийумаа, в Йыгевамаа, Пылвамаа, Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В пяти случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 65,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,8%.

По состоянию на утро 23 июля в больницах находится 18 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается четыре пациента, из которых на управляемом дыхании два человека. За сутки новых историй болезни COVID-19 не открыли.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 59 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 10 человек (55%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умер 1 271 зараженный коронавирусом.

За сутки ввели 7 753 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 612 683 людям, курс вакцинации завершен у 538 011 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 55,4%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.