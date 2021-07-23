СЕГОДНЯ В 14.00 | Открытие Олимпийских игр в Токио

Трансляцию на Эстонию будет вести Kanal2. Она начнется в 13:45 по таллиннскому времени. Портал RusDelfi будет вести текстовую трансляцию события, в которую мы обязательно добавим фотографии с места событий, сделанные нашими корреспондентами.

Токио был выбран городом проведения XXXII летних Олимпийских игр 7 сентября 2013 года на 125-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе (Аргентина). Японская столица опередила по итогам голосования Стамбул (Турция) и Мадрид (Испания). Ранее Токио единственный раз принимал летнюю Олимпиаду в 1964 году.

Изначально соревнования планировались к проведению с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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