23.07.2021, 08:23
В Токио российская спортсменка получила тепловой удар во время соревнований(4)
Фото: Naoki Morita/AFLO
Светлана Гомбоева потеряла сознание, когда стреляла из лука.
По итогам квалификационного турнира, она заняла 45-е место. Спортсменку осмотрели врачи, сейчас с ней все в порядке — она вернется в олимпийскую деревню.
Об этом сообщил тренер команды Станислав Попов.
"Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд - Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли", - приводятся слова Попова в телеграм-канале Олимпийского комитета России.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.