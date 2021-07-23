В Токио российская спортсменка получила тепловой удар во время соревнований

По итогам квалификационного турнира, она заняла 45-е место. Спортсменку осмотрели врачи, сейчас с ней все в порядке — она вернется в олимпийскую деревню.

Об этом сообщил тренер команды Станислав Попов.

"Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд - Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли", - приводятся слова Попова в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.