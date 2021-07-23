Сделка США и Германии по "Северному потоку-2": что говорят в Москве и Киеве

"Именно это обстоятельство может быть решающим для ускорения нашей интеграции в НАТО и Евросоюз . Если уж мы получаем в результате сделки между Берлином и Вашингтоном минус один сдерживающий российскую военщину фактор, нам обязаны продать вооружения, и мы должны получить доступ к европейским дешевым кредитам и дотациям, как и все другие страны, вступавшие в ЕС", — полагает Одарченко.

В самой Украине также вспыхнуло бурное обсуждение последствий соглашения для Киева. Кроме потери двух миллиардов долларов ежегодного дохода от транзита российского газа в ЕС, Украине угрожает значительное ослабление ее безопасности, считает президент Institute for democracy and development "PolitA" Екатерина Одарченко. По ее мнению, после остановки транзита газа Москву уже не будут сдерживать опасения повредить украинские магистральные трубопроводы, и военная угроза для Украины существенно возрастет.

Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау практически сразу после появления в СМИ деталей соглашения Вашингтона и Берлина опубликовали совместное заявление, в котором раскритиковали отказ США и далее препятствовать завершению строительства "Северного потока-2". "Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. Оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС ", — говорится в тексте обращения.

США и Германия пришли к соглашению по поводу газопровода " Северный поток-2 ". Вашингтон откажется от санкций против почти завершенного проекта, а Украине помогут перейти на возобновляемые источники энергии. При этом Берлин обязался принять меры, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины или попытается использовать энергоносители в качестве оружия против нее. DW — о реакции в России, Польше и Украине на американо-германские договоренности.

После того, как о соглашении США и ФРГ объявили официально, Ангела Меркель и Владимир Путин поговорили по телефону. Президент России, как сказано на сайте Кремля, отметил "последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза".

"Нам рано капитулировать и верить обещаниям об инвестициях в "зеленую" энергетику и водородные проекты. Нужно продолжить ту борьбу против обходных потоков, которую Польша ведет вот уже пять лет и, как мы видим, добивается побед. В решении суда ЕС четко зафиксировано, что принцип энергетической солидарности не является условным понятием. То есть одна страна ЕС, например ФРГ , реализуя свои энергопроекты, не может наносить вред другим странам Евросоюза, таким как Польша и Словакия ", — подчеркнул Гончар.

В отличие от Одарченко и Землянского, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар уверен, что Киеву рано сдаваться на милость победителей в споре о судьбе "Северного потока-2". Он напомнил, что 15 июля Европейский суд в Люксембурге оставил в силе принятое в 2019 году решение о правилах использования газопровода OPAL, отклонив апелляцию Германии. И что отныне " Газпром ", как и ранее, может заполнять OPAL (сухопутное продолжение "Северного потока") только на 50 процентов. То же самое, уверен DW Гончар, касается и "Северного потока-2". А это, в свою очередь, по его мнению, означает, что России придется и в дальнейшем использовать украинский маршрут для сохранения нынешних объемов поставок газа в Евросоюз.

В свою очередь, эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский призвал руководство Украины оставить в прошлом политику упреков Западу и борьбу против "Северного потока-2”". Вместо этого он считает необходимым выступать за кооперацию с Германией в использовании украинской газотранспортной системы (ГТС) в водородных проектах, за поиск денег для модернизации украинских газопроводов, а также добиваться снижения газовых тарифов для населения после уменьшения затрат на содержание газовой инфраструктуры.

Более критично высказался глава российского МИДа Сергей Лавров, правда, еще до опубликования всех подробностей соглашения. "Любая угроза санкций — новая, старая или текущая — не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН", — заявил он в интервью "Интерфаксу".

А на следующий день, 22 июля, Кремль выразил несогласие с формулировкой об агрессии и вредоносных действиях России, которая присутствует в совместном заявлении Германии и США о "Северном потоке-2". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, также подчеркнувший, что Россия не использует энергоресурсы в качестве оружия. "Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента или, я бы даже говорил, в более широком, глобальном масштабе", — уточнил Песков.

В будущем украинский транзит так или иначе сохранится?

Между тем, по словам главного редактора сайта Московского центра Карнеги Александра Баунова, едва ли в ближайшее время появятся более развернутые комментарии соглашения со стороны президента Путина. "Лично я не ожидаю услышать от Путина шапкозакидательских, раздутых и триумфаторских речей. Для этого есть адресованная внутренней телевизионной аудитории пропаганда и депутаты Госдумы, которые перед новыми выборами соревнуются в лояльности к власти. Вероятно, они будут подавать это соглашение как разгром Украины, разгром Америки, победу России. В принципе, такие голоса можно было бы в аналогичной ситуации услышать в любой стране", — считает Баунов.

Тот факт, что США в принципе пошли на соглашение с Германией и отказались от санкций, не вызывает удивления у российских экспертов. Для нынешней американской администрации, указывают они, восстановление трансатлантического сотрудничества и роли США в НАТО гораздо важнее, чем Украина или Россия. "Это починка того, что поломал Трамп. Это главная причина, почему Байден решил быть вместе с Германией, а не с кем-то еще. Ради этого президент США пошел даже на то, чтобы нарушить американские законы", — говорит партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин.

По его оценке, в будущем украинский транзит так или иначе сохранится, так как некоторые потребители российского газа в Европе, например Италия, будут предпочитать по-прежнему получать его по старому маршруту. "Однако для того, чтобы нормально работала украинская ГТС, чтобы доходов от транзита хватало на ее поддержание в порядке, нужно (прокачивать по ней. — Ред.) не меньше 20-25 млрд кубометров газа в год. Если оставить только Италию, этого будет недостаточно", — заключил Крутихин.