Почему в Эстонии певцы так часто снимаются в кино? Кинокритик посмотрел комедию “Дети ночи” с Оттем Лепландом и Лийс Лемсалу

У многих людей существует определённые ожидания относительно той литературы (если эти многие люди до сих пор читают), которую они берут с собой в отпуск. Это должна быть так называемая ”летняя литература”, то есть, как правило, увлекательного сюжета жанровые книжки, где не нужно слишком думать и продираться через текст. При этом они могут быть даже и большого объёма, я знаю несколько людей, которым прямо нравится в отпуске читать гигантские саги.

Видимо, есть и такой поджанр кинематографа тоже. ”Дети ночи” — чистый его образец. Это молодёжная комедия положений, совершенно увлекательная по сюжету и не напрягающая ни в одной своей точке. Если вы хотите, чтобы кинематограф вас развлекал, и развлекал качественно, это кино для вас.

Комедия положений — это когда никто того не желает, но все действующие лица рано или поздно оказываются в одном и том же месте. В данном случае этим местом выбран вымышленный ночной клуб ”Loveshack” , где, разумеется, происходят главные вечеринки города, и куда по разным причинам отправляются основная героиня фильма Лийс, её младшая сестра Яне, её подружка Памела, её молодой человек Маркус и много-много-много кто ещё. По дороге в и из ночного клуба в сложную цепь взаимоотношений отказываются вовлечены ещё и старшая сестра Лийс Кармен, её начальник Антон, её молодая стервозная коллега Мария, пара очень странных полицейских, в конце фильма неожиданно ломающих четвёртую стену, чей-то бывший одноклассник Роберт, и, опять-таки, все-все-все. Я наверняка ещё кого-то забыл, вот например, одноклассницу Яне секси-крошку Кейт и родителей трёх сестёр.

Несмотря на всё это нагромождение персонажей, сценарий фильма достаточно строен, не проседает совсем ни в одном месте. Все концы сводятся, все нелепые случайности находят своё объяснение, все ружья стреляют. У меня есть только маленький вопрос к лошади, но там, скорее всего, я сам был невнимателен. То есть, Яне точно говорила, что ходит на конный спорт, но про сбежавшую лошадь я разговора не помню. Не суть.