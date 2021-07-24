24.07.2021, 18:44
ВИДЕО | Эльдар Рязанов придумал "Матрицу"?! Блогер RusDelfi разбирался, что скрывает "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"(5)
Вам когда-нибудь казалось при просмотре фильма, что автор изначально пытался вложить в него иной смысл? Киноблогер RusDelfi Паисий Пчельник, покопавшись в секретных документах, выстроил неопровержимую кинотеорию, которая прольёт свет сразу на два культовых творения, созданных по разные стороны земного шара.
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