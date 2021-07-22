Из-за инцидента в порту Куйвасту на суда TS Laevad нельзя купить билеты в электронной среде

Второй работающий на этой линии паром Piret и замещающее судно меньших размеров Regula в четверг будут курсировать по графику, однако на большинство рейсов бронирование аннулируется, и в электронной среде TS Laevad купить билеты заранее нельзя. Это значит, что весь транспорт будет проходить на борт паромов в порядке живой очереди, сообщили в четверг радионовости ERR.

"В субботу утром малый паром Regula, обслуживающий сейчас линию между Сааремаа и материком, выйдет на Хийумааскую линию. А один из двух больших паромов Хийумааской линии начнет обслуживать Сааремаа. Обе линии опять будут работать по графику. Мы обещаем, что ни один пассажир на берегу не останется. Если мы увидим, что после последнего планового рейса на пирсе будут ещё автомобили с желающими переправиться, мы выполним дополнительные рейсы", - прокомментировал председатель правления TS Laevad Индрек Рандвеэр.