22.07.2021, 21:05
ФОТО и ВИДЕО | В деревне Пилу горело пшеничное поле
Сегодня в 19.03 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пилу Йыгеваского уезда горит пшеничное поле.
Когда прибыли спасатели, уже сгорело большая часть посевов зерновых. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около пары гектаров.
В Спасательном департаменте сообщил Delfi, что из-за сильного ветра огонь распространился на восемь гектаров, из которых 7 — это убранное поле, на нем была солома. На одном сгоревшем га еще находились зерновые.
В пожаре были уничтожены и заготовленные на зиму тюки сена. Возгорание потушили около 20:40.