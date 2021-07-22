ФОТО и ВИДЕО | В деревне Пилу горело пшеничное поле

Когда прибыли спасатели, уже сгорело большая часть посевов зерновых. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около пары гектаров.

В Спасательном департаменте сообщил Delfi, что из-за сильного ветра огонь распространился на восемь гектаров, из которых 7 — это убранное поле, на нем была солома. На одном сгоревшем га еще находились зерновые.