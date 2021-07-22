Полиция провела рейд ”Дуют все”: проверяли водителей самокатов, велосипедистов и автомобилистов

16 июля с 20:00 до 06:00 86 водителей, в том числе 5 водителей электросамокатов и 6 водителей велосипедов, не обнаружили водителей в состоянии алкогольного опьянения.

17.07 в 20: 00-06: 00 проверено 380 водителей, из них 10 велосипедистов и 20 водителей электросамокатов. В состоянии алкогольного опьянения 3 водителя электросамокатов, 1 водитель автомашины и 1 пассажир транспортного средства не были пристегнуты ремнем безопасности. Нарушителей привлекли к ответственности.

18.07 в 20: 00-04: 00 было проверено 145 водителей, водителей в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было .

Полиция обращает внимание, что водитель легкового транспортного средства (электросамокат) и велосипеда является водителем и подчиняется правилам дорожного движения, установленным для водителя в Законе о дорожном движении. Статья 33 (11) Закона о дорожном движении водителям запрещается:

1) заниматься деятельностью, которая может мешать управлению или восприятию условий дорожного движения во время вождения, в том числе пользоваться телефоном без устройства громкой связи, держать телефон в руке во время движения транспортного средства;

2) управлять транспортным средством или передать управление лицу в таком состоянии, в нетрезвом виде или в состоянии, превышающем лимит алкоголя, или в опасном для дорожного движения состоянии здоровья.

По статистике около 50% дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и водителей легких транспортных средств являются падениями. Обычно причиной падения являются посторонние действия, чрезмерная скорость или алкогольное опьянение. Из всех происшествий с водителями лёгких транспортных средств и велосипедистов, попавших в аварии, 20% находились под воздействием алкоголя.