Новости России
22.07.2021, 19:40

ВИДЕО | ФБК рассказал про бизнес и недвижимость семьи Вячеслава Володина. А еще про самолет, на котором он регулярно летает в Саратов

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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование про спикера Госдумы Вячеслава Володина, который в сентябре в очередной раз баллотируется в нижнюю палату парламента, пишет "Медуза".

Расследование посвящено бизнес-структурам и недвижимости, которая, как утверждает ФБК, связана с Володиным и его родственниками.

В частности, в расследовании говорится, что предполагаемая жена спикера Госдумы Яна Полякина (Володина) купила несколько квартир в Москве и особняк в Подмосковье, а ее отец Юрий Полякин вместе с матерью Володина Лидией Барабановой владеет компанией ”Инвест Холдинг”.

Этой фирме и ее дочерней структуре ”Инвест Плюс” принадлежит жилая и коммерческая недвижимость в Москве и Саратове. Также ”Инвест Холдинг и Полякин” владеют двумя компаниями, получившими право на землю ”Московского жирового комбината”. Сейчас эта территория занята жилой застройкой, пишет ФБК.

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