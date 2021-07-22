ВИДЕО | ФБК рассказал про бизнес и недвижимость семьи Вячеслава Володина. А еще про самолет, на котором он регулярно летает в Саратов

Расследование посвящено бизнес-структурам и недвижимости, которая, как утверждает ФБК, связана с Володиным и его родственниками.

В частности, в расследовании говорится, что предполагаемая жена спикера Госдумы Яна Полякина (Володина) купила несколько квартир в Москве и особняк в Подмосковье, а ее отец Юрий Полякин вместе с матерью Володина Лидией Барабановой владеет компанией ”Инвест Холдинг”.

Этой фирме и ее дочерней структуре ”Инвест Плюс” принадлежит жилая и коммерческая недвижимость в Москве и Саратове. Также ”Инвест Холдинг и Полякин” владеют двумя компаниями, получившими право на землю ”Московского жирового комбината”. Сейчас эта территория занята жилой застройкой, пишет ФБК.

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