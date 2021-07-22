Сэер: медсестра со шприцем не может приходить под дверь к каждому(6)
”Мы бежим со временем на перегонки, и мы должны увеличить темп — из марафона остается спринт, однако впереди еще много километров”, — сказал руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сэер.
Число вариантов вакцинации от COVID-19 продолжает увеличиваться, и цель состоит в том, чтобы помочь людям сделать защитную инъекцию. Начиная с этой недели вакцинация будет доступна в восьми аптеках, а в ближайшие недели она расширится до 40 аптек в девяти уездах. Также появляется все больше и больше центров семейных врачей, которые проводят вакцинацию вне их списка. Десятки мероприятий или кампаний вакцинации проходят по всей Эстонии, и автобус вакцинации останавливается каждый день в местах с небольшим охватом. Центры вакцинации также продолжат работу, и прививки можно будет делать в региональных больницах и во многих частных медицинских учреждениях.
Людей также приглашают на вакцинацию по СМС и электронной почте, а также в сотрудничестве с местными самоуправлениями делается рассылка. Более подробная информация доступна по телефону 1247 и на сайте www.vaktsineeri.ee.
”Однако последний шаг — то есть решение сделать себе прививку и затем сделать повторную инъекцию — должен сделать каждый человек самостоятельно. Медсестра со шприцем не может приходить под дверь к каждому”, — добавил Марек Сэер.
Люди, которые переболели COVID-19 этой весной или ранее, теперь также должны пройти вакцинацию. Переболевшие получают одну защитную инъекцию, и лучшее время для этого — 4-6 месяцев после выздоровления.
Тем, кто получил вакцину более полугода назад не нужно переживать, исследования показывают, что курс вакцинации длится не менее года. Поэтому ревакцинация пока недоступна.
Исследования показывают, что все вакцины, предлагаемые в Эстонии, помогают от тяжелого заболевания и сокращают распространение вируса, но только после завершения курса вакцинации — через две недели после однократной дозы Janssen, через одну неделю после второй дозы Pfizer, через две недели после второй дозы Moderna (новое название — Spikevax) и Astra Zeneca. Между двумя дозами вакцинации у Moderna 4 недели, у Pfizer 6 недель и у Astra Zeneca 12 недель.
Существует также цифровой сертификат о вакцинации ЕС на срок не менее одного года, который упрощает поездку и посещение многих мероприятий в Эстонии без тестирования.
По состоянию на утро среды в Эстонии от COVID-19 хотя бы одну дозу вакцины получили 605 839 человек, полный курс вакцинации прошли 528 226 человек. 54,8% взрослого населения Эстонии были вакцинированы. 68,4% людей в возрасте от 70 лет и старше получили вакцину.
На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии от 12 лет и также те, у кого нет медицинского страхования. Дополнительная информация на трех языках доступна на www.vaktsineeri.ee или по номеру 1247.
Прививки без предварительной регистрации — просто подставьте плечо (по состоянию на 21.07.2021, за обновлениями следите на сайте www.vaktsineeri.ee):
Ида-Вирумаа:
- 22 июля с 14 до 18 часов вакцинация без предварительной регистрации будет проходить в незарегистрированном Ийдласком торговом центре (Кохтла Ярве, ул. Малева, 23). Вакцина Janssen, вакцинирует Ида-Вируская центральная больница.
- 22 и 29 июля с 16 до 19 часов вакцинацию как без предварительной регистрации, так и с забронированным временем можно будет сделать в торговом центре Фама в Нарве (Фама пыйк, 10). Вакцины Pfizer и Janssen, вакцинирует Silmarõõm S.
- 23 июля с 14 до 17 часов и 24 июля с 10 до 13 часов без предварительной регистрации будет проводиться вакцинация в торговом центре Вирония в Кохтла-Ярве (Ярвекюла теэ, 50). Вакцина Janssen, вакцинирует Ида-Вируская центральная больница.
- 24 июля с 12 до 15 часов по вопросам вакцинации проконсультируют на Дне авиации в Йыхви, и все желающие могут пройти вакцинацию в Ахтмеском доме здоровья (ул. Илмаяама, 14) недалеко от аэродрома. Вакцина Pfizer, вакцинирует Ида-Вируская центральная больница.
- 27 июля с 9 до 15 часов будет проходить вакцинация в Кивиылиском центре здоровья (Кескпуйестеэ, 36). Вакцина Moderna, вакцинирует Ида-Вируская центральная больница.
- Ляэне-Вирумаа:
- 31.07–1.08 автобус вакцинации останавливается в мызе Янеда. Вакцины Pfizer и Janssen. Вакцинирует Вильяндиская больница. Вакцинация проходит с 10 до 18 часов, при большом количестве людей до 22 часов.
Харьюмаа:
- 22.07- 24.07 с 10 до 15 часов вакцинация будет проходить на центральном рынке Таллинна. Вакцины Janssen и Pfizer, вакцинацию проводит Qvalitas.
- 23.07 с 11 до 15 часов и 24.07 с 12 до 15 часов можно сделать прививку Pfizer на фабрике Proto Avastuskeskus в Таллинне (Пеэтри, 10). Всем, кто делает там прививки, фабрика выдает семейный пропуск, которым можно воспользоваться до конца года.
- 25.07 в 9-17 на автостоянке Lasnamäe Prisma в Таллинне (Мустакиви, 17). Вакцины Pfizer и Janssen, вакцинирует Qvalitas.
- Каждый день (до 25.07) с 9:00 до 17:00, по субботам с 9:00 до 14:00 и по воскресеньям с 9:00 до 17:00 без предварительной регистрации в центре вакцинации Спортивного центра Sõle в Таллинне проводится вакцинация без записи (Сыле, 40а). Также возможна предварительная регистрация, свободное время доступно на каждый день. Вакцина Pfizer, вакцинацию проводит Fertilitas.
- 01.08 с 11 до 16 часов можно пройти вакцинацию на Празднике пирогов в парке Паэ в Ласнамяэ (Паэпарги, 21). Вакцинирует Qvalitas.
- Каждый день делают прививки Confido в Lasnamäe Centrum.
Пярнумаа:
Тартумаа:
- 22-23.07 и 26-30.07 и 2-3.08 с 10 до 18 часов можно сделать прививку заранее и без регистрации в спортивном здании A. le Coq в Тарту по адресу Ихасте, 7. Вакцинирует Клиникум Тартуского университета, вакцина Pfizer.
Вильяндимаа:
- 22-24 июля вакцинационный автобус остановится на площади Вилмузе в Вильянди (Pfizer, Janssen). Вакцинация будет производиться с 10 до 18 часов, при большом количестве людей до 22 часов.
- 21 июля автобус вакцинации останавливается около Võhma Konsum по адресу Таллинна, 26 (Pfizer, Janssen. Вакцинирует Вильяндиская больница). Вакцинация будет проходить с 10 до 18 часов, при большом количестве людей до 22 часов.
Пылвамаа:
- 23.07 с 9 до 16 часов вакцинация будет проходить в поликлинике Ряпина в кабинете № 205. Вакцина Pfizer, вакцинацию проводит в больница Ряпина.
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