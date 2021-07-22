Сэер: медсестра со шприцем не может приходить под дверь к каждому

”Мы бежим со временем на перегонки, и мы должны увеличить темп — из марафона остается спринт, однако впереди еще много километров”, — сказал руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сэер.

Число вариантов вакцинации от COVID-19 продолжает увеличиваться, и цель состоит в том, чтобы помочь людям сделать защитную инъекцию. Начиная с этой недели вакцинация будет доступна в восьми аптеках, а в ближайшие недели она расширится до 40 аптек в девяти уездах. Также появляется все больше и больше центров семейных врачей, которые проводят вакцинацию вне их списка. Десятки мероприятий или кампаний вакцинации проходят по всей Эстонии, и автобус вакцинации останавливается каждый день в местах с небольшим охватом. Центры вакцинации также продолжат работу, и прививки можно будет делать в региональных больницах и во многих частных медицинских учреждениях.

Людей также приглашают на вакцинацию по СМС и электронной почте, а также в сотрудничестве с местными самоуправлениями делается рассылка. Более подробная информация доступна по телефону 1247 и на сайте www.vaktsineeri.ee.

”Однако последний шаг — то есть решение сделать себе прививку и затем сделать повторную инъекцию — должен сделать каждый человек самостоятельно. Медсестра со шприцем не может приходить под дверь к каждому”, — добавил Марек Сэер.

Люди, которые переболели COVID-19 этой весной или ранее, теперь также должны пройти вакцинацию. Переболевшие получают одну защитную инъекцию, и лучшее время для этого — 4-6 месяцев после выздоровления.

Тем, кто получил вакцину более полугода назад не нужно переживать, исследования показывают, что курс вакцинации длится не менее года. Поэтому ревакцинация пока недоступна.